Renato Garín ejerció su derecho a réplica en Ciudadano ADN este viernes

Al comienzo de la edición de este viernes 13 de agosto en Ciudadano ADN, el exdiputado y actual convencional constituyente Renato Garín, hizo uso de su derecho a réplica, que solicitó él mismo a la producción del espacio.

Esto, luego que este jueves en un contacto telefónico con el periodista Gabriel Alegría que cubre la Convención Constitucional para ADN, los conductores del espacio Sandra Zeballos y Aldo Schiappacasse comentaran sobre la poca asistencia presencial que había registrado hasta ayer el constituyente Garín.

Al respecto, Garín luego de reconocer que presencialmente ha asistido solo tres veces a las sesiones de la Convención, explicó que ha estado conectándose de manera telemática al resto de las instancias.

Además puntualizó que “estoy ejerciendo el derecho a réplica, tengo el derecho a decir lo que me parece que es correcto o incorrecto de la información que se ha entregado, tengo que ejercerlo, me parece que es básico y elemental que si se afirma, da a entender, coloca el contexto que hay una persona que no trabaja en la Convención, no solo me afecta a mí, a mí déjame fuera, se esta sugiriendo que hay un espacio donde hay gente que no trabaja y eso no es así“.

Revisa aquí la conversación completa con Renato Garín: