Fundación Superación de la Pobreza y la pandemia en Chile: “Cualquier familia empobrece ante una tragedia”

En el Ciudadano ADN conversamos con Rodrigo Jordán, director de la Fundación Superación de la pobreza y presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, respecto a los resultados de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2020.

El último registro dio cuenta de un aumento de la pobreza en nuestro país a partir del contexto de pandemia, en donde según las cifras oficiales el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos y el 4,3% en pobreza extrema.

“Cualquier familia empobrece ante una tragedia. Si uno se extrae de eso, la pobreza por ingresos subió 4 puntos, mientras que algunos estimaban que iba a subir 6 o 7 puntos. Con todo lo trágico que es, podría haber sido peor”, comenzó diciendo el entrevistado en conversación con Ciudadano ADN respecto al impacto que ha tenido en la pobreza el actual escenario pandémico.

“Lo más dramático es la pobreza extrema. Independiente de la pandemia o no, yo siempre he considerado que esto es una suerte de vergüenza nacional porque la pobreza extrema indica que la gente no tiene ingresos ni siquiera para cumplir sus necesidades alimentarias”, añadió Jordán.

Aumento de tomas y campamentos

Por otra parte, el director Fundación Superación de la pobreza se refirió al aumento de tomas y campamentos en el contexto de pandemia, y aseguró que “la desigualdad aumentó muchísimo y eso hace que la gente se tome territorios porque quizás no puede pagar arriendos ni estar de allegados”.

“Sin duda alguna esto es muy grave y los resultados de esta CASEN que fue tomada en pandemia son difíciles de comparar con los de años anteriores. De acuerdo a los datos, 1 de 4 chilenos es pobre, lo que no es poca cosa”, señaló.

“Yo me pregunto por qué esto no está más destacado dentro de la cobertura de los medios”, añadió Jordán.