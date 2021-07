Gustavo Gatica se reunió con el Fiscal Nacional Jorge Abbott: acusó lentitud en el proceso y pidió investigar a altos mandos de Carabineros

Durante esta jornada, Gustavo Gatica, junto a Amnistía Internacional, se reunió con el Fiscal Nacional Jorge Abbott a casi dos años de la fatídica jornada donde el joven quedó ciego producto del actuar de Carabineros durante el estallido social.

Esta reunión no estaba contemplada, pero de igual manera fue recibido por el Fiscal. En la instancia se entregaron más de 200 mil firmas provenientes de más de 40 países para exigir que se investigue no solo al autor directo de los hechos, sino también a los altos mandos responsables del ataque.

“Para que las instituciones sepan que el mundo está atento a lo que está pasando en Chile, que no se ha olvidado, y que vamos a seguir pidiendo justicia”, señaló Gatica.

Asimismo, Gustavo Gatica acusó lentitud en el proceso, esto a días de que se cierre el plazo de investigación de este caso. “Ha sido todo muy lento, ya van a ser dos años y aún se sigue extendiendo el plazo de investigación, aún no hay certeza de quien fue el que disparó, y por ende queremos agilizar los procesos”, detalló.

“No solo podemos perseguir a quienes jalaron el gatillo, sino también a quienes mandaron a que esto fuera así. Acá en Chile hubo una violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos, y por ende hay quien investiga r a quienes mandaron a reprimir”, aseguró el joven.

Si bien no hay declaraciones, se dijo que Jorge Abbott se mostró abierto a investigar a altos mandos de Carabineros, no solo en este caso, si no que también en otros de violación a los Derechos Humanos en el marco del Estallido Social.

Asimismo, el Fiscal Nacional dijo que el Ministerio Público tiene la voluntad irreductible de avanzar en estas investigaciones, y que una de sus prioridades es crear una Fiscalía especializada en Derechos Humanos.