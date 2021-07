Caso Enjoy: Contraloría descartó conflictos de interés en fideicomisos ciegos del Presidente Sebastián Piñera

Durante esta jornada, la Contraloría General de la República (CGR) emitió su pronunciamiento respecto de los supuestos conflictos de interés e irregularidades en la constitución y ejecución de los fideicomisos ciegos del Presidente Sebastián Piñera, en el denominado Caso Enjoy.

Desde el ente fiscalizador señalaron que “no se advierte infracción al principio de probidad administrativa” por parte del Mandatario, por lo que descartaron los ilícitos antes mencionados.

“En este contexto, y considerando que no se ha tenido acceso al contenido del contrato de mandato a que se refieren los recurrentes, cabe señalar que en la medida que el Presidente de la República no haya tenido conocimiento efectivo de los instrumentos específicos en que se ha materializado la inversión de los activos que componen el respectivo mandato de administración, no resultaba exigible a esa autoridad abstenerse de ejercer las atribuciones propias de su cargo, sin que conste de los antecedentes acompañados una situación diversa”, indica el oficio de Contraloría.

#CasoEnjoy: La @Contraloriacl descartó existencia de conflictos de interés e irregularidades en la constitución y ejecución de los fideicomisos ciegos del Pdte @sebastianpinera. Desde la Presidencia señalan que esto es “coherente” con el actuar del mandatario. Acá parte del doc👇 pic.twitter.com/UUMEVLYEIX — Manu Palominos Malbrán (@manupalominos) July 21, 2021

En tanto, desde La Moneda remarcaron por escrito que este pronunciamiento “confirmó la plena legalidad de las actuaciones del Presidente de la República respecto a Casinos Enjoy“.

“Este dictamen es coherente con un principio de actuación permanente del Presidente de la República de probidad, transparencia y pleno apego a la ley en sus actuaciones”, agrega el escrito.

Pese a lo anterior, la Contraloría confirmó que, dados los antecedentes que entregó la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, se iniciará una auditoría en la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ).

“Cumple señalar que en atención a las consideraciones anotadas, la SCJ no se ajustó a derecho al suspender el procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el inicio de operación del casino en cuestión”, señalaron desde la CGR.

Los antecedentes del Caso Enjoy

Recordemos que el 25 de marzo pasado, Contraloría informó que había oficiado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a tres administradoras de fondos de inversión —BTG Pactual, Moneda Asset y Altis— con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan los dineros del jefe de Gobierno.

La revisión se dio en el contexto de las denuncias sobre el Caso Enjoy, cuya controversia tuvo su génesis en un decreto emanado del Ministerio de Hacienda y firmado el 28 de enero de 2021 por el propio Mandatario y el titular de dicha cartera, Rodrigo Cerda.

Dicho documento refiere a la extensión de la prórroga de la ejecución de obras de casinos “sólo por una vez y por razones fundadas, por un periodo que no exceda de 6 meses, tratándose del cumplimiento de las obras de inicio de operación del casino de juego propiamente tal, y por el mismo período para el cumplimiento de las demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto integral”, esto es, en relación a Enjoy y Sun Dreams.

En esa línea, cabe señalar que BTG Pactual y Moneda Asset, quienes controlan el fideicomiso del Presidente, fueron apuntadas por tener intereses en el mencionado casino.