Jaime Mañalich y primarias presidenciales: “El riesgo de ir a votar es prácticamente nulo”

Este domingo 18 de julio se llevarán a cabo las votaciones para las primeras presidenciales 2021, instancia en la que se definirá al candidato de los pactos de Apruebo Dignidad, donde compiten Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), como también los de Chile Vamos, con Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (EVO) y Sebastián Sichel (IND).

En ello, el exministro de Salud Jaime Mañalich conversó con ADN, donde aseguró que el riesgo de contagio en estas votaciones es nulo, y llamó a la población a concurrir a sufragar manteniendo las medidas sanitarias. “El riesgo de ir a votar es prácticamente nulo. Haría un llamado a la gente a no tener temor, ir a votar y manifestar sus preferencias“, afirmó el exsecretario de Estado.

Asimismo, Mañalich se refirió a los dichos del doctor y bioestadístico Gabriel Cavada, quien aseguró para ADN Hoy que “el tsunami de la Delta nos pasó por arriba y no nos dimos cuenta”.

Sobre estas palabras, el exministro sostuvo que el país va saliendo de la segunda ola iniciada durante el verano, y recalcó que la variante Delta “no nos ha pasado por encima”.

“Nosotros estamos de salida de una segunda ola de pandemia producida por la variante gama o brasileña, con su subvariante landa o andina. Nosotros tuvimos el inicio de esa ola a principios de verano, y hoy día, gracias a la vacunación y al comportamiento del virus ante la inoculación, además de las medidas sanitarias que conocemos, el panorama se ve mucho más favorable“, agregó.

“Nosotros no hemos escapado de la variante Delta, no nos ha pasado por encima, y las posibilidades de un brote primaveral, que es cuando la variante llegará a América Latina, depende del control de fronteras y lograr una vacunación a una velocidad que no estamos teniendo”, sentenció.