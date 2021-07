Doctor y bioestadístico por variante Delta en Chile: “Se nos metió mucho antes que se detectara el caso cero”

En el marco de la entrevista realizada en ADN Hoy al doctor y bioestadístico de la Universidad Finis Terrae, Gabriel Cavada, se analizó junto al especialista el ingreso de la variante Delta del coronavirus covid-19 a Chile y los cambios en la curva de contagios que se han experimentado en las últimas semanas.

En virtud de la presencia en el país de esta nueva variante señaló que “cuando uno mira los dos últimos peak, la velocidad de contagio fue demasiado rápida, lo que me hace pensar, y es una hipótesis peregrina porque no tenemos cómo confirmarla desde el punto de vista genómico, que la cepa Delta se nos metió hace bastante tiempo, antes que se detectara el caso cero en San Javier (…) yo creo que el tsunami de la Delta nos pasó por arriba y no nos dimos cuenta“.

Variante Delta en Chile y su alta capacidad de contagio

“Como dato, la cepa que inauguró la pandemia en Chile en marzo del 2020, un infectado era capaz de contagiar a 4 personas, mientras que la Delta es capaz de contagiar a 9, mucho más del doble“, precisó Cavada en la misma línea con respecto a la velocidad de contagio de la variante.

Finalmente indicó que “ya la curva empieza a coincidir con lo que paso el año pasado en la misma fecha (…) si usted se fija, cuando ya la curva baja la del año pasado se estabiliza, y eso es lo que técnicamente se llama una situación de endemia, es decir que la cantidad de casos se mantiene constante en el tiempo“.