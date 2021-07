Izkia Siches por los avances en el plan Paso a Paso: “Las energías de todo el país deben ser evitar un rebrote”

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, se refirió este domingo a los avances en el plan Paso a Paso, que permitirán entre otras cosas, que este lunes 19 de julio pasen a la fase de Preparación todas las comunas de la Región Metropolitana (RM).

En ese sentido, Siches indicó que una de las principales preocupaciones debe ser buscar la manera de evitar los rebrotes, para mantener de esa manera las bajas cifras de contagios con coronavirus covid-19 de los últimos días.

“Tenemos cifras muy alentadoras, pero las energías de todo el país deben ser evitar un rebrote, evitar que aumenten los contagios“, dijo la presidenta del Colmed mientras esperaba su turno para votar en las elecciones primarias presidenciales.

En tanto al ser consultada sobre la apertura de las fronteras, estimada para después del 25 de julio, Izkia Siches indicó que “sin duda una apertura de fronteras incrementa los riesgos”.

A esto apuntó que “el gobierno debe ser muy responsable de que los protocolos se cumplan, tenemos antecedentes de que siempre, nuestras fronteras han sido permeables para el ingreso de nuevas cepas (…) Si hay una apertura y con posterioridad hay una ola, es imposible que el gobierno le vuelva a echar la culpa a la ciudadanía”.

La presidenta del Colmed puntualizó que “el mensaje de hoy es trabajemos unidos de la mano con los esfuerzos que esta haciendo el gobierno con la vacunación, para que no exista un rebrote, no bajemos los brazos para que no nos vuelva a golpear tan duramente”.