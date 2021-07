Carabineros detuvo a administradores y dueños de local por tocata clandestina el Providencia

Una compleja situación se vivió este miércoles por la noche en la comuna de Providencia, luego de que personal de Carabineros fiscalizara y terminara con una tocata clandestina.

Tras la denuncia de vecinos en el sector del Barrio Bellavista, los efectivos policiales, en conjunto a la Seremi de Salud y la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, se hicieron presentes en el lugar encontrando a cerca de 80 personas en la celebración.

Según las primeras informaciones, el restaurant ubicado en la calle Pionono del bohemio barrio nocturno, no contaba con su patente al día, pero además los asistentes se encontraban realizando consumo de alcohol y alimentos al interior del local, pero sin cumplir con las medidas requeridas de la fase dos del Plan Paso a Paso del minsal.

Tras la fiscalización del lugar, Carabineros procedió a detener a cinco personas entre los que se cuentan el duelo del local, y trabajadores que estaban prestando servicios en el lugar.

La molestia de Matthei por la tocata clandestina

“Recibimos un llamado en el 1414 en que nos daban cuenta de una fiesta clandestina. Concurrieron nuestros equipos de fiscalización y Carabineros. Había entre 80 y 100 personas en un evento acá, con cantos. Se consumía alcohol, todo tipo de alimentos. El local no tiene patente de alcohol y está absolutamente excedido”, aseguró Matthei.

En lo mismo, la alcaldesa aseguró que: “me da pena que el sábado estuve con nuestros equipos que tratan de vacunar, de hacer todo lo posible para que esta pandemia no se siga expandiendo. La mitad de los que van a vacunarse a Providencia no son vecinos. Pero tratamos de hacer todo lo posible para frenar esta pandemia”, aseguró la edil.

“Las condiciones adentro eran increíbles, habían muchas personas, más de las permitidas. Es una pena y una rabia porque al final los funcionarios de salud están arriesgando la vida por todas estas personas irresponsables”, cerró Matthei.