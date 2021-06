Acusado de agredir a Mark González será formalizado este martes

Durante esta jornada será formalizado el sujeto dueño de un terreno en la comuna de Lo Barnechea, quien es acusado de propinar una golpiza el pasado lunes a un grupo de personas, entre ellos al exfutbolista Mark González.

Todo esto comenzó cuando el exUniversidad Católica ingresó sin saber a terreno privado mientras hacía trekking, subiendo el Cerro Loma Larga junto a su familia.

Fue en ese momento cuando un grupo de personas, entre ellos el acusado, llegó violentamente a enfrentar a Mark González con objetos contundentes por haber ingresado al terreno, golpeándolos con palos y piedras, lo cual quedó registrado en un video que se viralizó por redes sociales.

Luego de ser detenido, Mark González quedó en libertad y se constató, tras asistir a un centro asistencial, que sufrió una lesión vertebral.

Detalles del ataque

En entrevista con La Tercera, el exfutbolista relató que “íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos. Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia, pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada”.

“Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo”, agregó el deportista, quien luego mencionó que la situación se puso peor, pues avanzaron 20 metros y ahí fueron increpados por los agresores.

La agresión

González mencionó cómo es que su esposa y su amiga fueron agredidas verbalmente y que acto seguido las violentas personas se acercaron a ellos con unas piedras gigantes en sus manos.

“Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé’. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños”, aseguró el exfutbolista que se formó en Universidad Católica.

Los golpes que recibió Mark González

Según relató el deportista, luego de los episodios anteriormente narrados “llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la gresca”.

“Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación súper lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores porque ahora uno piensa en frío y podría haber pasado a mayores. Imagínate yo por defenderme lanzo una piedra y golpeo a uno y lo mato. Paso de víctima a culpable”, sentenció.