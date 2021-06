Paris cuestionó presunta adhesión de la presidenta del Colegio Médico a la candidatura de Gabriel Boric

El ministro de Salud, Enrique Paris, cuestionó la presunta adhesión de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, a la candidatura a La Moneda de Gabriel Boric.

Durante el reporte de la pandemia del coronavirus de este lunes, el secretario de Estado se refirió al supuesto vínculo político entre la representante del gremio con el postulante de Convergencia Socia (CS), quien el domingo 18 julio competirá contra Daniel Jadue, del Partido Comunista, en las Primarias 2021.

¿Qué dijo el ministro?

Al respecto, y luego de que le fue consultado sobre la presunta adhesión por parte de Siches, Paris dijo que “obviamente que las personas en forma individual tienen derecho a manifestar sus preferencias políticas y sus ideas”.

“Estamos en un país libre y democrático y tanto las dos personas que usted ha nombrado (Izkia Siches y Diego Pardow) tienen derecho a adherir a las candidaturas que ellos o ellas consideren pertinentes”, continuó.

Bajo ese punto, la autoridad sanitaria recordó el apoyo que le dio en su momento al Presidente Sebastián Piñera cuando era candidato a la presidencia.

“Yo quisiera recordar que yo me uní a la campaña del Presidente Piñera una vez que dejé el cargo de presidente del Colegio Médico de Chile, a pesar de que, siendo presidente, me pidieron que me sumara a la campaña del Presidente Piñera cuando estaba en campaña yo me negué a aquello, porque creo que el presidente o la presidenta de un gremio debe representar a todos sus agremiados, a todos sus asociados y no debe, en mi opinión, adherir a un solo candidato o candidata a la presidencia de la República”, sostuvo.