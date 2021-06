Fiestas clandestinas en Zapallar: Multas podrían descontarse de la devolución de impuestos de los infractores

Luego que se conociera que gran cantidad de quienes fueron multados por las masivas fiestas clandestinas en Zapallar, el gobierno confirmó que envió un proyecto de ley al Congreso que busca descontar el dinero de la devolución de impuestos de quienes fueron sancionados, lo que los obligaría así a pagar las multas.

Así lo confirmó este jueves el ministro de Salud, Enrique Paris, al ser consultado sobre lo ocurrido durante el balance del estado de la pandemia del covid-19 en el país, agregando que para lograr el pago de las multas, el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para que estas infracciones sean cobradas a través de la Tesorería General de la República.

Proyecto de ley para cobrar multas

“El Presidente ha mandado un proyecto de ley para modificar el sistema de cobro de este tipo de multas y si avanza en el parlamento, el cobro se llevará a cabo a través de la Tesorería, y si no se paga van a haber sanciones y se van a descontar de la devolución de impuestos el no pago de estas multas que no se lograron fijar porque hubo atentados en contra de la salud pública”, anunció el ministro.

A esto agregó que “estamos preocupados, hemos estado buscando una solución y esperamos que se tramite para que quienes no paguen, lo hagan“.

En total, el ministro Paris confirmó que en Zapallar “por lo que sabemos, son más de 350 personas multadas de las cuales solo han pagado 8 personas y otro grupo que se aproxima a las 80 está debiendo ese pago y las 260 restantes están en el plazo de que pudiesen pagar”.