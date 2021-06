Amiga de Valeria Vivanco reveló que la subinspectora de la PDI tenía una carta de despedida en su billetera

Los días pasan y el caso de Valeria Vivanco sigue sumando nuevos detalles. La ahora mártir de la Policía de Investigaciones (PDI) falleció el pasado domingo en medio de una emboscada el pasado domingo en la comuna de La Pintana, y el pasado martes fue enterrada con todos los honores por parte de la institución.

“En el lugar en que se encuentren, los vamos a encontrar“, advirtió el prefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) Jorge Sánchez, a los autores del crimen de la subinspectora de 25 años, que falleció este domingo tras ser baleada por desconocidos mientras realizaba un procedimiento en la población Santo Tomás de la comuna.

En ello, este martes el matinal Mucho Gusto de Mega conversó con una de la amigas del colegio de Vivanco, quien reveló un emotivo hecho respecto a la muerte de la mártir. “Hubo un momento en que se estaba arriesgando, no recuerdo bien en qué y ella me dijo que tenía una carta guardada en su billetera. Yo le dije, ‘Vale, no me digas eso porque a ti no te va a pasar nada‘. ‘Sí, yo corro un riesgo‘, me decía la Vale. No sé si esa carta estará, existirá, no lo sé, pero hace un tiempo ella me lo había dicho”, señaló María José.

Sobre el contenido de la misiva, la amiga de Vivanco agregó que “era un mensaje de amor, de tranquilidad a la familia, a los que la queríamos, porque la Vale llenaba el corazón de cualquiera (…) Ella sabía que había entregado su vida y que en cualquier momento le podía pasar, que en cualquier momento le podía tocar su minuto. Sabía que el riesgo que corría era mucho”, dijo.

Respecto al trabajo que realizaba su amiga, María José aseguró que “amaba lo que hacía. La Vale entró amando a la PDI, a la institución. (…) Creía en la justicia, porque no importaba la hora, ella estaba en su trabajo ayudando”, indicó.

“Todavía no lo creo, no lo asimilo. Era mi Vale de mi vida. Yo no quería escuchar que era su nombre, que era ella… el domingo más triste de mi vida porque me arrebataron a mi Vale de siempre“, cerró la amiga de la exsubinspectora de la PDI, Valeria Vivanco.

Cabe recordar que la pasada tarde del lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó en la escuela de la institución el responso fúnebre de la subinspectora Vivanco, instancia donde los padres de la joven, Miguel Vivanco y Jacqueline Caru, pidieron justicia y recalcaron que era una persona “con futuro, con ganas, que respetaba la justicia, la ley“.