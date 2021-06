Parque Metropolitano solo estará abierto durante franja deportiva debido a cuarentena en la región

La administración del Parque Metropolitano (Parquemet) informó que el recinto y su red de parques urbanos solo estarán abiertos durante la franja deportiva Elije Vivir Sano, debido a la cuarentena que comenzará a regir este sábado en toda la región.

A través de sus plataformas digitales, la entidad señaló que las medidas se aplicarán tanto de lunes a viernes como los fines de semana y días festivos.

Durante el reporte de la pandemia de covid-19 de este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que todas las comunas de la región estarán en cuarentena a partir de las 05:00 horas del sábado 11 junio ante el alza de contagios.

Por esta razón, se hace crucial el correcto uso del Pase de movilidad, que hace algunos días sumó algunas restricciones, pero el cual permite el libre desplazamiento en el municipio de residencia para aquellas personas que completaron su proceso de vacunación.

Esta medida entrará en vigencia a partir del sábado 12 de junio tanto el Parque Metropolitano como en su red de parques urbanos.

¡Tenemos buenas noticias! Desde este sábado 12 de junio abriremos en el horario de la banda deportiva #eligevivirsano

👉 Lunes a viernes: 06:00 am a 08:30 am

👉 Sábado, domingo y festivos: 06:00 am a 09:30 am. pic.twitter.com/Yq1QWEdAay

— Parque Metropolitano (@parquemetminvu) June 10, 2021