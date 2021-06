Fundación Iguales por anuncio de matrimonio igualitario: “La discusión va a tener que ser con la posibilidad de filiación”

La directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor, se refirió la mañana de este miércoles en ADN Hoy al anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera de poner urgencia a la tramitación del proyecto de matrimonio igualitario que hace años se encuentra en el Congreso, durante la Cuenta Pública de este martes.

Al respecto, Amor indicó que sí les sorprendió el anuncio, y que si la discusión en el Congreso no incluye la posibilidad de filiación, es decir de reconocer hijos, no se estaría hablando de matrimonio igualitario.

“El proyecto obliga al legislativo a pasar por adopción y filiación, si no pasa por ahí, el matrimonio no es igualitario (…) No necesita indicaciones, no necesita cambios, solo necesita apoyo”, dijo la directora ejecutiva de la Fundación.

A esto agregó que “hasta donde sabemos la urgencia todavía no se ingresa y no podríamos ver un avance en el matrimonio igualitario hasta la próxima semana. Aquí acciones son amores y no buenas intenciones, aquí ha habido mucha buena intención, pero no gestos“.

En cuanto a la tramitación, la Fundación Iguales dijo por el anuncio de matrimonio igualitario que pese a los parlamentarios que están en contra, la oposición -que es el sector que se ha mostrado a favor- es mayoría, por lo que apuntó que “es un proyecto que debiese ser de rápida aprobación, es una cosa de voluntades, si el Presidente quiere sacarlo es cosa de que le ponga la urgencia necesaria“.