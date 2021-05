Dejar de fumar en pandemia: Especialista entregó consejos útiles para lograrlo

Este 31 de mayo se conmemora un nuevo Día Mundial Sin Tabaco, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar consciencia en los riesgos de consumirlo.

Y debido a que la pandemia del coronavirus covid-19 ha evidenciado que los fumadores tienen más probabilidades de complicarse si se contagian, el lema de este 2021 es “Comprométete a dejarlo”.

La doctora Guacolda Benavides, médico broncopulmonar del Programa Pre-Pulmón de Clínica Universidad de los Andes, conversó con radio Futuro, donde entregó una serie de recomendaciones para quienes desean dejar de fumar en pandemia.

Benavides comenzó señalando que pese a que no hay cifras oficiales, sí es cierto que debido a la misma pandemia, “es una impresión que se está fumando más”, en ese sentido agregó que para que se deje de fumar efectivamente “falta mucho trabajo, hoy han aparecido dispositivos electrónicos que está entusiasmando a los niños y jóvenes y eso no está regulado, eso hay que incluirlo en la regulación”.

En tanto, uno de los principales consejos entregados por la especialista es que si un fumador desea dejar de consumir tabaco, debe pedir ayuda profesional ya que el tabaquismo es una adicción y debe ser tratado como enfermedad.

“Esto no es un problema de falta de voluntad, es un adicción, es una enfermedad por lo tanto necesita ayuda profesional. Como es crónica no está exento de recaída por lo tanto no es inhabitual que se vuelva a fumar”, dijo la doctora Benavides.

A esto agregó que “ya con una decisión al tercer intento hay más probabilidad, es un proceso que no es de un día para otro, hay etapas de preparación, se elige una fecha, se apoya y se va acompañando al paciente. El paciente siente que pierde algunas cosas pero los beneficios van retroalimentando esta conducta”.

