Gobierno condenó muerte de carabinero baleado en Collipulli: “Nos preocupa brutalmente este nivel de violencia”

De manera escueta, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la muerte del sargento de Carabineros que fue baleado durante la tarde de este lunes en Collipulli, en la Región de la Araucanía.

El titular de la Segegob insistió en que habrá una vocería del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para profundizar en este caso.

“Condenamos profundamente el hecho, es un mártir de Carabineros, es una persona que estaba haciendo su trabajo y fue asesinado. Por tanto, nos preocupa brutalmente este nivel de violencia y la condenamos al máximo“, expresó Bellolio.

Respecto del combate de estos hechos de violencia en la macrozona sur, el ministro afirmó que “esta es una tarea que es de Estado, no es una tarea únicamente del Gobierno. Tiene que ver con que no haya violencia en ninguna parte del país, en que no se normalice la violencia, en que no se justifique la misma“.

“Hemos visto lamentablemente en el Congreso que hay quienes la justifican, la validan, votan en contra de esos mismos proyectos que pretenden perseguir con mejores herramientas que ellos”, apuntó el vocero de La Moneda.