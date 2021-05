Vocal de mesa llegó con su bebé de 2 años y pudo excusarse: su hija tiene alergia alimentaria y sistema inmunológico bajo

Una mujer designada como vocal de mesa llegó la mañana de este sábado hasta la Escuela Gabriela, en la comuna de Puente Alto, en compañía de su hija, una bebé de 2 años, tras no haberse podido excusar de la labor al no cumplir con las causales determinadas por el Servicio Electoral (Servel).

Cabe destacar que el organismo, además de las causales normales que establece el artículo 49 de la ley 18.700, estableció que se puede eximir la madre o padre que tenga hijos menores de dos años. En el caso de Dayana Barahona, su hija tiene 2 años y dos semanas de vida, y, además, tiene condiciones médicas especiales.

“Fui seleccionada como vocal de mesa y mi hija tiene dos años y dos semanas, así que la ley no me permite eximirme“, dijo la madre a ADN.

“Me pidieron documentación. Aparte, mi hija tiene alergia alimentaria y sistema inmunológico bajo“, detalló.

Finalmente, tras hablar en el local de votación, logró ser excusada del deber. “Me van a hacer firmar un poder para que me eximan y no me cobren la multa de no haberme presentado”, expresó Dayana.

Por su parte, la delegada de la escuela, Sara Olivares, recibió los papeles y los envió al Servel, para que quede constancia de que la mujer sí se presentó como vocal de mesa.