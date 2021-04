“¡Nos pegan las tías!”: Vecinas encontraron a nueve niños semidesnudos que escaparon del Sename

Durante la noche de este domingo, vecinas de Rancagua encontraron a nueve niños de entre siete y 10 años semidesnudos y sin zapatos que se escaparon de la residencia Catalina Kentenich, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename).

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde de Machalí, Gonzalo López, compartió una transmisión en que se aprecia cómo Carabineros se está llevando en un retén móvil a los menores mientras que testigos relatan lo sucedido.

“Yo estaba en el negocio y de repente veo una manada de niños corriendo, nueve niños corriendo que me dijeron que son del Sename y que se arrancaron porque son maltratados por Carabineros, también por las tías del Sename”, relató Camila Valenzuela.

“Ellos gritaban, lloraban por quedarse en una casa donde no los golpearan y Carabineros se los llevó engañados diciéndoles que les iban a prestar el arma de servicio, que les iban a comprar dulces, que les iban a prestar el bastón para pegar, por eso se los llegaron los carabineros. Nos amenazaron con llevarnos detenidas por obstruir la ley, sin embargo, estábamos cuidado a menores de edad que son vulnerados por ellos mismos”, agregó.

Gabriela Valenzuela, también testigo del hecho, contó que a los niños “les di comida, jugo, bebida, pero ya después empezaron a urgirse que venían los carabineros”. Luego, cuando funcionarios de la policía uniformada llegaron al lugar, relató la vecina, “querían entrar a la mala, me dijeron que si yo no nos entregaba me iban a llevar detenida”.

Por otra parte, otra vecina denunció que los menores de edad decían “no nos queremos ir con ellos porque nos pegan, nos tiran el pelo, nos colocan inyecciones y quedamos así, tía, hace harto rato que estamos así”.

“Llegó el papá de una niña que estaba en el Sename y no lo dejaron porque dijeron que podría ser un peligro. La niña estaba llorando a mares abrazando al papá, porque se quería ir con él. ¿Eso es un peligro? ¿El papá es un peligro cuando la niña estaba llorando a mares que se quería ir con él?, agregaron los vecinos.

Durante la transmisión del video, se aprecia cómo los niños dicen “¡nos pegan las tías, solamente nos pegan!”.

Respuesta del alcalde

Al respecto, el alcalde López dijo que “situaciones cómo estás traspasan cualquier límite comunal. Siempre voy asistir frente a un llamado de auxilio, sobre todo cuando se trata de vulneración que afecte a un niño ¡No más Sename!”.

El edil también señaló que el caso lo está revisando el asesor jurídico de la comuna y la fundación Los Ojos de María.