Con reclamos y memes: usuarios de redes sociales reportan el depósito del Bono Clase Media

Durante esta jornada, usuarios de redes sociales reportaron a través de sus cuentas que ya comenzó el depósito del Bono Clase Media.

El beneficio que otorga el Estado no ha estado exento de polémicas, ya que hubo múltiples reclamos debido a los requisitos que exige para su acceso, lo que ha impulsado además el respaldo transversal al tercer retiro de fondos de las AFP.

Los cibernautas expresaron a su manera el momento en que les llegó el depósito. Algunos realizaron comentarios a modo de aviso, mientras que otros optaron por la vía de los memes.

También se registraron reclamos por no poder acceder al beneficio, aludiendo a la necesidad de contar con ese dinero debido a problemas económicos.

Revisa aquí los comentarios:

@KarlaEnAccion me acaban de depositar el bono clase media, me lo descontaron altiro, quedé debiendo 300 lucas a la cuenta corriente, la clase media no existe, clase endeudada, cesante desde junio 2020, necesito mi 10% ahora.

— Madelin Calfunao Baeza (@BaezaMadelin) April 24, 2021