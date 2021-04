Minsal y Consejo de Defensa del Estado gestionarán cobranzas de multas sanitarias impagas

El Ministerio de Salud (Minsal) junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunciaron que trabajarán de forma colaborativa para gestionar las cobranzas de multas sanitarias interpuestas en el contexto de la pandemia del coronavirus, y que se encuentran impagas por los involucrados.

Estas infracciones corresponden a incumplimientos de las cuarentenas o toques de queda, realizar o participar en eventos masivos, evadir cordones sanitarios, entre otras acciones que dicta cada Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del país.

Al respecto, el presidente del CDE, Juan Peribonio, argumentó que “la enorme tarea de controlar la pandemia y proteger la salud de las personas requiere el esfuerzo conjunto de todos los organismos, desde las diferentes funciones que a cada cual corresponde desempeñar y en las distintas etapas en que cada uno debe intervenir”.

“El esfuerzo que tantos ciudadanos realizan a diario no puede ser burlado por quienes aún no comprenden las graves consecuencias que sus conductas pueden provocar y, en ese sentido, el Consejo hará efectiva la potestad que la ley le otorga para cobrar las multas que, tras el término de los correspondientes sumarios sanitarios, no han sido pagadas por quienes han cometido infracciones que indignan a la ciudadanía”, agregó.

¿Cómo se realizará el procedimiento?

De este modo, tratándose de un proceso que se encuentra en pleno desarrollo, el CDE señaló que es importante distinguir correctamente sus etapas a la hora de valorar su propósito. Estas son: