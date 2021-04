Mujer perdió su librería y casa producto de la pandemia: “Para los bancos soy súper pobre, pero para el Estado soy súper rica”

Desde el 27 de marzo que toda la Región Metropolitana se encuentra en la fase 1 de Cuarentena, lo que afectó directamente a todos los negocios y viviendas de la capital.

El matinal Bienvenidos mostró el caso dramático de Irma, quien tuvo que cerrar su librería en el centro y ahora necesita vender su casa.

“Lo único que tengo que hacer es cerrar… Es mi único ingreso, le puse todo el corazón y alma“, expresó la mujer con tristeza en un recorrido por las calles que hizo el programa de Canal 13.

La señora Irma es corredora de propiedades desde 1994 y en 2019 empezó con su emprendimiento, una librería en Santiago Centro. Al poco tiempo, el estallido social truncó sus ingresos y luego con la pandemia empeoró aún más su situación.

La mujer pudo acceder al retiro del 10% y obtuvo sus últimos $600 mil, pero ahora quedó en cero. Vive con su hija de 24 años, quien tendrá que mudarse para que su madre pueda irse a una pieza.

“Es segunda vez que tengo que hacer lo mismo, el banco me ofrece crédito, crédito y más crédito“, sostuvo la mujer.

Además señaló que “no he recibido ayuda, para los bancos soy súper pobre, pero para el Estado soy súper rica. Le pido tiempo al banco pero me ofrecen más créditos. Me da impotencia”, pidió la emprendedora.