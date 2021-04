“Es importante dar la señal de que la vacuna no es todo”: Ministro Paris y los cambios en la comunicación del balance Covid-19

36 minutos duró este lunes la entrega de un nuevo balance Covid-19. Como es habitual, las autoridades del ministerio de Salud hicieron la vocería desde la sala de prensa del Palacio de La Moneda. Lo diferente fue el telón de fondo: las imágenes de la escenografía ya no destacan la campaña de vacunación contra el coronavirus.

El ministro Enrique Paris conversó con ADN respecto de los ajustes realizados. Saliendo junto a su equipo, luego de comunicar 6.372 casos nuevos, el titular del Minsal señaló que “quisimos cambiar las gráficas porque creo que es importante dar la señal de que la vacuna no es todo”.

La autoridad reconoce que “se recibieron críticas” en el sentido que “aparentemente estábamos diciendo que la vacuna, que la vacuna y la vacuna no es todo. Es por eso que volvimos al cuídate, al cuidarse”.

Paris apunta a que “es razonable pensar y ha ocurrido en otros países, ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Israel, ocurrió, me parece, en Estados Unidos, que durante la campaña de vacunación hubo un aumento de casos porque la gente pensó, a lo mejor, ‘claro yo me vacuno incluso con una dosis y me voy a proteger’ y no es así. Entonces quisimos retomar con más fuerza las medidas de precaución y prevención, sin abandonar la vacunación. Esto mejora la comunicación de riesgo“.

El talón de Aquiles de la administración Paris: La comunicación

Este sin duda ha sido considerado, junto con la trazabilidad, el “talón de Aquiles” de la gestión del gobierno: la comunicación. En específico, las críticas también se han centrado en el cómo se plantea el balance transmitido en vivo por televisión y radio. Su alto alcance y efectividad removieron la pauta del “matinal” del Minsal.

“Nosotros hemos tenido audiencia de hasta 45 puntos de rating” ejemplificó Paris, advirtiendo una mala lectura del fenómeno: “Tratábamos de retener a los canales dando las cifras más tardíamente“. Ahora, eso cambió, ya que rápidamente se pasa a entregar los datos oficiales de nuevos casos, partiendo por el detalle de exámenes PCR tomados, repasando la positividad, entregando desglose de la ocupación de camas críticas y dejando para el final los cambios en el plan Paso a Paso.

“Queremos impactar más con las cifras desde la partida, por eso también presentamos más gráficas, explicamos a la gente en qué consiste estar en la UCI, cuánta gente de menor edad está ingresando a las Unidades de Cuidados Intensivos”, aseguró el ministro de Salud, agregando que “en todo el mundo la entrega de cifras es más fría”.

La máxima autoridad sanitaria del país enfatizó en que “hay un afán informativo muy importante que nosotros tenemos que utilizarlo para comunicar mejor el riesgo”. En esta línea, el secretario de Estado apuntó a errores del pasado en esta materia advirtiendo que “al comienzo quizás se malinterpretó” el mensaje. “Tenemos todo preparado, tenemos miles de ventiladores. No. Creemos que, más bien, tenemos que insistir en la prevención“, puntualizando además que “no queremos que la gente llegue al hospital. No es ese el mensaje”.

Los cambios al balance, si bien se hacen en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom), fueron planteados y ejecutados por el ministerio de Salud, un tema que venía siendo analizado hace varias semanas por el Comité de Crisis del Ejecutivo. Desde el Minsal agregaron que van a “retomar el tema de los invitados, pero sobretodo en el área de cuidados intensivos”.

Finalmente, por ahora, se descarta la idea de volver a los balances diarios, por lo que las vocerías se mantendrán los lunes, jueves y sábado.