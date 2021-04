Mineduc entregó balance tras apertura de colegios en medio de la pandemia: “Solo un 2,25% ha presentado brotes de Covid-19”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, entregó la mañana de este jueves un balance luego de la apertura de colegios en marzo y el retorno parcial a clases presenciales, medida que ha sido ampliamente criticada por algunos sectores luego además de que muchos establecimientos tuvieran que cerrar ante el aumento de los casos de coronavirus Covid-19 y el decreto de cuarentenas en muchas comunas del país.

Al respecto, Figueroa indicó que producto del retorno a las aulas, “solo un 2,25% ha presentado brotes de Covid-19”, evitando relacionar el aumento de contagios con el regreso masivo a clases.

En tanto, agregó que durante el mes de marzo “4.581 establecimientos de educación escolar tuvieron clases presenciales al menos un día de ese mes, lo que representa el 52% de los que tuvieron esa posibilidad“.

Al respecto, el titular del Mineduc valoró que dichos establecimientos, “dándose las condiciones sanitarias optaron por normalizar sus actividades presenciales“.

A esto, Figueroa agregó que existe un protocolo para evitar la diseminación del virus que a su juicio ha funcionado y se ha ido perfeccionando.

“En aquellos casos donde se identifique una sospecha o caso de Covid se toman de inmediato las medidas, ya sea suspender un curso, un nivel, o las clases en todo el establecimiento, esos protocolos existen, se siguen perfeccionando y eso es lo que nos permite mostrar antecedentes que son valiosos“, apuntó.

Deserción escolar

El ministro Raúl Figueroa además entregó un balance de la cantidad de estudiantes que desertaron del sistema escolar por alguna u otra razón después de 2020, calificando el hecho como “positivo” ya que no llegó a la cifra que se había estimado en un principio, aunque dijo que igualmente es preocupante.

“La cifra que tenemos es que 40 mil niños y jóvenes dejaron el sistema educativo luego del 2020, es una cifra que nos preocupa, pero que no alcanza la proyección más dura que se había instalado el años pasado, por lo que estimamos que es positivo que no hubiese un impacto tan grande como los 80 mil, pero no tenemos que bajar los brazos”, puntualizó.