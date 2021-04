“Nos piden un celular y se despiden de la familia”: el crudo relato del doctor Glenn Hernández sobre las UCI

“Lo despiertas, lo ves, piensas que ya puedes sacarle el ventilador y de la nada, pero de la nada, media hora después esa persona está en el infierno”. Este es un extracto de la entrevista que el intensivista y académico de la Universidad Católica, el doctor Glenn Hernández, concedió a The Clinic acerca de la situación que se vive en las unidades de cuidados intensivos (UCI) del país producto del Covid-19.

Este domingo, en conversación con Mesa Central, el especialista se refirió a los dobles y triples turnos que debe realizar el personal de salud para enfrentar la emergencia. “Somos un poco guerreros silenciosos que estamos metidos en un cubículo, en un ambiente muy cerrado”, relató.

“Nuestra misión es tratar de salvar vidas, sacar a los pacientes de situaciones críticas y en general en etapas normales atendemos muchos pacientes graves y nuestra mortalidad global es de un 8%“, afirmó Hernández en la conversación.

También hizo una comparación entre la situación del año pasado con la actual. “Pasamos el invierno, pasamos épocas de mucho agobio, pero la combatimos con mucha épica. Nosotros teníamos mucha épica, con un enemigo desconocido, quizás nos preparamos toda la vida para un enemigo como éste“, señaló el médico intensivista.

Agregó que “después cuando declinó, todos respiramos un poco. Seguimos cansados, yo creo que el personal de salud no tomó vacaciones en su gran mayoría, ha habido un agotamiento y nos encontramos con esta nueva crisis que es más grave que la anterior“.

En esa línea, Hernández profundizó en el concepto y sostuvo que “ahora sentimos que, lejos del sentimiento de mística que sentíamos en la gente y de miedo y de tratar de cuidarse, sentimos que en esta época estamos abandonados. El ministerio (de Salud) ha tenido que tomar medidas muy duras como pedirnos que no solamente nos expandamos al 100% las camas que tuvimos en invierno, sino 130% más, y eso con un 25% menos de personal, con el personal muy agotado y con una sensación de agobio”.

Respecto de la extensa entrevista que le realizó la periodista Claudia Álamo, el médico remarcó que “quisiera transmitirles a los familiares de los pacientes que están con nosotros que quizás la crudeza de mi relato los impactó, pero es muy honesto y muy real, que nosotros independiente que estemos agobiados y cansados, vamos a luchar con todo“.

“Vemos lo mismo que ustedes ven: vemos el terminal pesquero, vemos los autos hacia el sur, vemos la indolencia de mucha gente que podría hacerlo mejor, podría guardarse mejor, y por supuesto no me refiero a aquellos que deben salir obligadamente a trabajar para ganarse el sustento cada día. Me refiero a los que sí pueden culturalmente, económicamente, cuidarse y colaborar y darnos un apoyo“, aseveró.

En medio de la conversación, Iván Valenzuela le consultó acerca de cómo se vive el proceso de intubación, a lo que el doctor respondió: “Se produce un momento emocional muy fuerte. Le decimos al paciente que tenemos que intubarlo (…) ‘Doctor, ¿voy a salir de esto?’ Sabes que un 20% a 30% de los pacientes que se conectan al ventilador fallecen“.

“Entonces uno les trata de decir que hará todo lo posible La mayoría de ellos nos piden un celular y se despiden de la familia. Esos momentos de preintubación son muy fuertes“, contó Hernández.

Añadió que “uno queda conmocionado, yo he arrastrado a veces la sensación y mis colegas también, de pacientes que tuvimos que intubar y ver la cara de angustia. Hay un paciente que nos dijo ‘pucha, doctor, yo sé que voy salir, me gustaría que lo primero que vea cuando despierte es el rostro de mi hijo. Entonces teníamos una foto del hijo. Entonces teníamos una foto del hijo que nos mandaron, la imprimimos y la pusimos en el ventilador. Afortunadamente ese paciente salió y pudo ver eso”.

Puedes revisar la entrevista completa aquí: