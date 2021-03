Fue a Brasil y se contagió de Covid-19: Chileno acusó que el consulado le “cerró la puerta en la cara”

Lo que sería un viaje de una semana a Brasil, se transformó en una odisea de 32 días para Héctor López, quien resultó con un examen PCR positivo a sólo dos días de volver a Chile.

El afectado, quien debió pasar la cuarentena en un refugio en Rio de Janeiro, contó su caso en Ciudadano ADN, y acusó que el consulado de Chile le “cerró la puerta en la cara”, tras no ofrecer ningún tipo de ayuda.

“Yo no pedía que me dejaran en un hotel cinco estrellas, ni mucho menos. Pero por último que me dieran un paso a seguir, porque no sabía qué hacer“, aseguró.

López, quien viajó junto a su hijo de 18 años, hizo un mea culpa respecto a la decisión de viajar en plena pandemia. “Fue una irresponsabilidad tremenda“, lamentó.

“Supusimos que, si las fronteras están abiertas, es porque la cosa se calmó o está más suave de lo pensado”, planteó.

Tras recibir la PCR positiva, debió abandonar el hotel donde se hospedaba, por no contar con habitaciones disponibles.

“El hotel no tuvo ningún plan de contingencia, no nos prestó ninguna ayuda respecto a los pasos a seguir, porque era la primera vez que viajábamos fuera de Chile. No sabíamos qué hacer, estábamos atados de manos“, contó López.

La llamada al consulado

Una vez que el afectado abandonó el hotel, decidió llamar al consulado para solicitar ayuda, pero la respuesta fue negativa. “Nos cerraron la puerta en la cara“, manifestó.

“Les conté el caso por teléfono y la respuesta exacta fue: “Nosotros no les podemos prestar ninguna ayuda porque ustedes fueron los irresponsables que viajaron en Brasil durante la pandemia, así que es su responsabilidad”, y cortaron”, aseguró.

López fue trasladado a un refugio, donde pudo cumplir la cuarentena que le permitió volver a Chile el pasado 14 de marzo.

En tanto, el afectado confirmó que interpondrá una demanda en contra del consulado de Chile en Río de Jainero.

“No importa ganar el caso, pero sí que salga a la luz pública el trato que le dan los chilenos a los mismos chilenos en el extranjero”, expresó.