Felipe Berríos por aumento de campamentos: “A partir del 18 de octubre, el Estado simplemente ha estado ausente”

El sacerdote jesuita y director de la Fundación Recrea, Felipe Berríos, conversó con Ciudadano ADN sobre el preocupante crecimiento de los campamentos en Chile, debido a la crisis económica a raíz de la pandemia.

En la actualidad, se han contabilizado 802 campamentos a nivel nacional. A su vez, en Santiago, hay alrededor de 17 mil familias viviendo en estas condiciones.

“En el año 2009 estuvimos por terminar con los campamentos. Pero los de antes eran muy precarios, donde la mayoría de la gente que lo habitaba se tomaba un terreno y había una mística de salir juntos, con dirigentes potentes que mantenían el orden”, explicó Berríos.

Y agregó que, “eso hoy día no es tan así. Hay gente que no tiene dónde vivir, pero hay otros que se tomaron los terrenos para revenderlos y arrendarlos, otros que tuvieron una vivienda, pero por el bajo salario no pudieron seguir pagando la luz y el agua, y tuvieron que volver a un campamento”.

En ese sentido, aseguró que “hay una mezcla muy grande de gente que vive hoy en un campamento, y por eso, el problema es mucho más difícil“.

Respecto al creciente aumento de esta problemática, y en alusión al estallido social, el sacerdote jesuita apuntó a que “el Estado, poco a poco, se fue desentendiendo, y a partir del 18 de octubre simplemente ha estado ausente”.