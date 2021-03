Ministro Paris y autocrítica por permiso de vacaciones: “A lo mejor no fuimos suficientemente claros en la comunicación de riesgo”

Tras un fuerte aumento de casos, registrando este viernes más de 5 mil contagios, una cifra no vista desde junio de 2020, el ministro de Salud Enrique Paris conversó con ADN sobre este momento de la pandemia y sus proyecciones.

Apuntando de entrada respecto a la evaluación de permitir salidas estivales, precisó que la razón “no es el permiso en sí, por qué un permiso va a aumentar la tasa de contagios. Es la conducta de las personas durante las actividades que realizaron en vacaciones. A lo mejor pensaron que por estarlo había que abandonar todas las medidas sanitarias. Y en ese sentido sí que hago una autocrítica: a lo mejor no fuimos suficientemente claros en la comunicación de riesgo”.

Para Paris “el mensaje era ‘usted, que estuvo todo el año encerrado con su familia, tiene derecho a ir a la playa, aunque sea pobre o humilde. No es necesario que tenga un palacio en la costa para poder salir de vacaciones’. Ese fue el mensaje, no llamar a relajarse y no cuidarse”, indicando que la fatiga pandémica y los problemas de salud mental motivaron a abrir la posibilidad a un cambio de ambiente. Pero “a lo mejor, la comunicación de riesgo no fue la adecuada en el sentido de que no advertimos, quizás. Pensamos que la gente iba a mantener las medidas de contención de la pandemia durante las vacaciones”.

Respecto a eventuales arrepentimientos de haber otorgado el permiso de vacaciones, Paris aseguró que “va a haber que evaluarlo en el curso del tiempo porque, si la gente con ese permiso pudo liberar las tensiones, mejorar su calidad de vida, no me arrepiento. De lo que me arrepiento quizás fue de que no fuimos capaces de comunicar, a lo mejor, de que durante las vacaciones había que mantener las mismas medidas restrictivas, cosa que francamente, no se cumplió: en las playas la gente no respetó lo que comunicamos tantas veces”, explicó.

A la hora de evaluar las fallas en la llamada “comunicación de riesgo”, declaró que no es partidario de asustar a la gente. “Podríamos haber tenido una política de meter miedo, de leer esto como una catástrofe gigante y esa no es nuestra posición. Queremos hacer entender, comprender, pensar en ellas, su familia y los adultos mayores. Y eso no lo logramos”, comentó.

Frente a una eventual “tercera ola”, el ministro Paris cree que “todavía no estamos frente a una tercera ola. No quiero utilizar esa palabra”, haciendo diferencias y comparaciones al actual panorama respecto a junio y adelantando la cifra de contagiados de esta jornada: “Hoy vamos a tener 5 mil y un poco más, pero bajamos con respecto a ayer”.

De la misma manera, destacó la influencia del programa masivo de inoculación en este nuevo panorama con altas cifras. “Yo confío que la vacuna está haciendo efecto. El esfuerzo ha sido gigantesco”, sostuvo, ejemplicando con lo que está sucediendo en los Eleam y puntualizando que los ingresos a UCI son con pacientes mucho más jóvenes.

Personas que viven con VIH: se evalúa vacunación en centros de atención

Uno de los grupos de riesgo que ha tenido que lidiar históricamente con la discriminación son las personas que viven con VIH, las mismas que, a través de diversos grupos, han manifestado complicaciones para vacunarse debido a que, para hacerlo, tendrían que dar cuenta de su estado.

Según el ministro Paris, “basta que diga que tienen una enfermedad crónica. Eso es suficiente. He insistido en que hay que creerle a las personas cuando lo dicen. Pueden vacunarse también por edad o por otra patología”, insistió, abriéndose también que los 50 centros de atención de VIH en Chile se habiliten, dada la confianza, seguridad y confidencialidad para los pacientes. “Voy a conversarlo con la directora del PNI, pero creo que sí lo podemos hacer, tal como lo estamos haciendo con los dialisados, que lo estamos haciendo en sus propios centros. Podemos implementarlo si es necesario y si para ellos es una situación más cómoda y agradable. Lo voy a estudiar. Me parece una buena idea”.

Eventual cuarentena en Santiago: “Tenemos que determinarlo todos juntos”

Al cerrar, respondió frente a proyecciones de medidas más duras. “Tenemos que determinarlo todos juntos. Si te digo que sí, va a salir en las portadas. Si digo que no, dicen que me opongo. Eso no lo decido solo, voy a insistir hasta el cansancio: es un grupo muy grande y no puedo pasar por sobre la opinión de ellos. La mía la daré el lunes y no puedo adelantar absolutamente nada, pero sí puedo decir que estoy preocupado por la situación de la Región Metropolitana“, precisando que la situación no es como la del pasado junio.