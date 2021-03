Doctor Ugarte advirtió una eventual tercera ola de coronavirus en el país para fines de marzo

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica INDISA y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, el doctor Sebastián Ugarte, vaticinó que Chile podría enfrentar la tercera ola de coronavirus a finales de marzo. “Hay varias cifras que preocupan”, señaló el médico en el matinal Buenos días a todos de TVN; haciendo referencia al aumento de las tasas de contagio y de la positividad a nivel país. “Pero ahora, además, hay otro numero que hay que mirar, que es lo que ha pasado con el R efectivo (número promedio de personas infectadas por un contagiado), que había logrado bajar por debajo de 1 y ahora va claramente en aumento“, explicó. “Todo eso hace pensar que a finales de este mes, y no en tanto tiempo más, ya vamos a estar viviendo una tercera ola“, afirmó el profesional. Leer también OMS entregó recomendaciones para el uso de mascarillas de tela contra el Covid-19 Minsal informó 3.053 casos nuevos de Covid-19, llegando a un total de 835.552 El doctor Ugarte hizo un llamado a la precaución y señaló que “las autoridades están tomando medidas, tienen que generar más camas de UCI, los ingresos están aumentando; y es el momento en que todos nosotros nos pongamos con mucho cuidado a manejar las posibilidades de contagios dentro de nuestra familia“.

Con el comienzo de la colocación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, este miércoles para los primeros pacientes que recibieron el fármaco, el doctor aseguró que los adultos mayores y los profesionales de la salud deberían verse mucho menos afectados que en las dos primeras olas de contagios.

“Los adultos mayores se van a enfermar menos, se van a hospitalizar menos. Eso está claro, ¿Por qué? porque han sido vacunados. (…) También debería haber menos deserción de personal sanitario por enfermedad, esperemos”, indicó, aunque fue enfático en aclarar que los que aún no reciben la inmunización siguen estando vulnerables a un eventual contagio.

“Los que no están vacunados no tienen cambios, ellos están igual de expuestos que antes“, advirtió. “Los adultos mayores, si ustedes piensan, se cuidaban más, se quedaban más en casa. ¿Cuántos dicen ‘yo salí dos veces en el año, cinco veces…’? Entonces ellos van a tener más protección, pero no eran los que más salían, los que más se exponían. Los que más se exponen, los que más salen, todavía no empiezan a ser vacunados.”