“Rápido y ordenado”: The Economist elogió el programa de vacunación contra el coronavirus de Chile

El reconocido medio británico The Economist elogió el programa de vacunación contra el coronavirus de Chile y sostuvo que se contrarresta con el proceso de inoculación que han estado desarrollando otros países de Latinoamérica.

La publicación titulada A gap between Chile and the rest (Una brecha entre Chile y el resto) menciona que “cada día de esta semana, 100.000 chilenos de entre 60 y 64 años se presentaron para vacunarse contra el Covid-19“.

“Habiendo vacunado a casi el 20% de sus adultos, el sexto mejor desempeño del mundo, Chile está en camino de cumplir su objetivo de cubrir al 80% de sus 19 millones de habitantes para el 30 de junio“, agrega.

El artículo también destaca que “este programa rápido y ordenado contrasta con el resto de América Latina“, donde “está politizado en gran parte” de la región.

“En vacunación como en otros asuntos, la región muestra sus divisiones, desigualdades y problemas de gobernabilidad. En este caso, lamentablemente, costarán vidas”, comenta.

Finalmente, el medio reconoce que Chile hizo “dos cosas bien” con respecto a la adquisición de las dosis para la población: “a mediados de 2020 acordó con varias empresas farmacéuticas realizar ensayos de vacunas para fomentar la entrega anticipada; y su programa de inmunización cuenta con una base de datos digital actualizada”. Mientras que, según la publicación, “muchos otros gobiernos han luchado con complejas negociaciones de adquisiciones“.