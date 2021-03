Abogado penalista y caso de Tomás Bravo: “Creo que el error del fiscal fue actuar con mucha rapidez”

El abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, conversó con La Prueba de ADN acerca del fallo que entregó este jueves la Corte de Apelaciones de Concepción, que dejó en libertad a Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo.

La resolución confirmó que no se puede probar la participación de Escobar en los hechos. “No basta con que alguien sea sospechoso, sino que se requieren pruebas más o menos importantes para poder formalizar y eventualmente dejarlo en prisión preventiva y tanto el juez como la Corte han dicho que esas pruebas no existen”.

El experto también se refirió al análisis que daría cuenta de una presunta agresión sexual y puntualizó que “no hay constancia de quién la habría realizado y por lo tanto hay que esperar la prueba de ADN”.

La Defensoría Penal Pública habló de una muerte por causas naturales, mientras que el Ministerio Público sostiene la tesis del homicidio, por lo cual existen líneas investigativas distintas que denotan la falta de certezas en el caso. Al respecto, Riego sostuvo que “existen casos en los cuales no se puede esclarecer o cuesta mucho esclarecer qué es lo que ocurrió” y explicó que las dudas son absolutamente normales.

Las críticas al fiscal

El abogado también criticó el comportamiento del fiscal José Ortíz, “en el sentido de haber formulado una imputación con tan pocos antecedentes, probablemente se sintió presionado por la enorme expectativa pública pero corrió un enorme riesgo. El juez rechazó su interpretación de la poca prueba que había y terminó muy mal porque el fiscal finalmente fue removido porque se estimó que su desempeño en este caso no había sido correcto”.

Además, sostuvo que “creo que aquí el error, probablemente del fiscal, fue actuar con mucha rapidez y ese error también podría uno pensar, estoy especulando, que se debe en gran medida a la presión social”, en base a la cantidad de medios de comunicación y manifestaciones que hubo en el lugar de los hechos.

“Cometió un error. A mi me parece que sin duda es criticable pero tampoco es como para poner en tela de juicio toda la institucionalidad, aquí no han habido actos de corrupción, no ha habido ocultamiento de pruebas y los tribunales han corregido esto de manera apropiada”, sostuvo el especialista, quien enfatizó en que se puso en un caso supuesto respecto de la trayectoria de José Ortíz.

Finalmente, Riego enfatizó en que los casos judiciales en ocasiones son difíciles y eso naturalmente crea discusiones y diferencias a pesar de que el sistema tenga que responder a ellos, dado que esta es una investigación que se encuentra en curso y donde aún faltan pruebas.