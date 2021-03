Un año del Covid-19 en Chile: Ministro Paris aseguró que “no vamos a volver a la normalidad antes del 30 de junio”

“No hemos vuelto a la normalidad y tampoco vamos a volver a la normalidad hasta el 30, o después, del 30 de junio“, con estas palabras el ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró -a un año de la llegada del coronavirus Covid-19 a Chile– que la pandemia no se ha terminado pese al positivo avance del proceso de vacunación masiva que justamente este miércoles comenzó a aplicar la segunda dosis del medicamento a quienes fueron los primeros inoculados.

Durante la recepción de un nuevo cargamento del fármaco, el titular del Minsal agregó que “todo este primer semestre va a ser igual, porque las vacunas son muy buenas, eso no protege a toda la población, creo que tenemos que seguir con las medidas estrictas, y si hay que volver atrás en algunas aperturas que hemos hecho, vamos a tener que volver atrás (…) Si no hay un cuidado por parte del manejo del virus, si no se respetan las normas, el toque de queda, el aforo, vamos a tener un aumento en los casos“.

En tanto, al ser consultado sobre un el llamado “rebrote” de los contagios tras las vacaciones de verano y el retorno de una gran cantidad de personas a los trabajos, y las clases presenciales de los escolares, la autoridad sanitaria indicó que esto se debe a que “mucha gente abandonó las medidas”.

“Tenemos un rebrote porque mucha gente en vacaciones abandonó todas las medidas, tuvimos fiestas clandestinas, incluso un seremi de Salud renunció por lo mismo, eso es un muy mal ejemplo. Nosotros estamos preocupados por el aumento de casos porque vemos que en vacaciones hubo un relajo muy importante“.

“Quizá cometimos errores”

El ministro también tuvo un momento para hacer un balance del manejo de la pandemia de parte del gobierno, donde reconoció que si bien hubo errores, también ha habido aciertos y las cosas han ido mejorando, rechazando así las críticas que ha recibido tanto su gestión como la de su antecesor, Jaime Mañalich.

“Como gobierno quizá cometimos errores, quizá cometimos errores al decir que no iba a ser tan grande la pandemia, quizá cometimos errores donde no tuvimos una comunicación de riesgo mas efectiva (…) Esos errores han sido superados, hemos logrado avanzar, nosotros además a pesar de que siempre se nos repite eso, fuimos uno de los primeros países en el mundo que reconocimos los casos de fallecidos probables, nosotros reconocimos y transparentamos absolutamente la cifras“, puntualizó el ministro.