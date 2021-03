“No he tenido ninguna molestia”: Fernando Pinacho, que escapó de la Guerra Civil Española, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19

Tal como estaba previsto, durante la mañana de este miércoles 3 de marzo comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 a las personas mayores de 90 años y a quienes se inocularon cuando comenzó el proceso masivo, hace un mes.

Y tal como se esperaba, hasta el centro de vacunación en Las Condes llegó Fernando Pinacho, quien con sus 102 años aseguró que no ha tenido “ninguna molestia” tras haber recibido la primera dosis del fármaco.

La historia de Fernando es especial, ya que escapó de la Guerra Civil Española viajando hasta Francia, desde donde se embarcó a Sudamérica. Tras arribar a Buenos Aires, Argentina, decidió junto a “unos tres o cuatro, no éramos más”, venir a Chile donde se estableció, se casó y tuvo dos hijos.

“Mi tierra se puede decir que es Madrid, salí cuando había estallado la revolución de Franco contra España. El 29 de octubre salí de España a Francia con un grupo de españoles del Ejército, pasamos la frontera, cada uno pasó como pudo… En Francia nos estaban recibiendo ya en campos de concentración, cuatro o cinco meses después, estalló la guerra”, recordó sin titubear y con perfecta memoria.

Segunda dosis y contingencia nacional

En tanto, al ser consultado sobre la posibilidad de recibir la vacuna contra el Covid-19, Fernando no lo dudó y aseguró no haber tenido molestias tras la primera dosis, agregando que “la verdad es que he llevado una vida completamente normal, con la pandemia y todas estas cosas no he tenido ninguna molestia, nada, nada”.

A los 102 años, Fernando Pinacho también tuvo tiempo para opinar sobre los hechos de contingencia, mostrándose especialmente afectado por la muerte de dos niños en “encerronas”, hechos ocurridos en Maipú y Huechuraba esta semana.

“El lío que ha habido con los niños, que es triste matar a dos niños así. Estamos pasando por un periodo muy desagradable… Personalmente sigo en Chile perfectamente normal sin ningún problema, sin nada, me case aquí tuve dos hijos, había jubilado ella como profesora en Angol, y después murió, y yo he seguido viviendo con el recuerdo de ella”, apuntó.