Padre de Tomás Bravo: “Es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió de causas naturales”

Este martes se realizó la audiencia de formalización de Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, único detenido por el crimen del niño de tres años en Arauco. Pese a que la Fiscalía le imputó el delito de homicidio calificado, la jueza Perla Roa desestimó las pruebas y descartó la prisión preventiva en contra del sujeto.

Tras la resolución de la magistrada del Juzgado de Garantía de Arauco, se realizaron diversas manifestaciones en Lebu, especialmente en las afueras del Servicio Médico Legal (SML), en el que decenas de vecinos han esperado la entrega del cuerpo del niño.

En medio de estas muestras de apoyo habló Moisés, padre de Tomás. “Ha sido un momento difícil, ha sido un tiempo difícil. Quisiera dar las gracias a toda la gente que está acá (…) No soy de muchas palabras, como ustedes saben, he tratado de evitar las cámaras para mantenerme y canalizar la pena que tengo”, sostuvo.

Agregó que “saben bien que no me he querido referir al tema, pero me parece absurdo que la jueza no se haya convencido de que estamos ante la presencia de un delito. Creo que las pruebas que hoy tenemos las comprueban en demasía. Es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió de causas naturales. Y además, haya puesto su ropita en la forma en que fue encontrada”.

Finalmente, Moisés concluyó que “no me cabe en la cabeza, no me cabe duda que esto no fue algo natural. Hay participación de terceros, por las pruebas que se han dado a demostrar y quizás también conozcan. Pero negar la participación y decir que fue una muerte natural, de verdad me parece absurdo”.

Luego, el papá de Tomás se retiró sin aceptar preguntas por parte de la prensa. “Sólo quería entregar este mensaje”, dijo escuetamente.