“Actitud misógina y prepotente”: candidatos de oposición criticaron desaire de autoridades a Adriana Muñoz

Los candidatos presidenciales de la oposición criticaron este viernes el desaire que acusó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, durante el punto de prensa que se realizó en el Palacio de La Moneda tras la reunión que encabezó el Presidente Sebastián Piñera sobre el conflicto en la macrozona sur.

“¿Te extraña? De verdad es tan típico de la actitud misógina y prepotente… mi reconocimiento a Adriana Muñoz”, escribió en Twitter la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, en respuesta a una publicación que hizo el comunicador y postulante a la Convención Constitucional, René Naranjo.

A ella se sumó Paula Narváez, carta del Partido Socialista, quien afirmó en la misma red social que “así no se construyen acuerdos ni unidad nacional #NuncaMásSinNosotras”. En tanto, su contrincante del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, comentó que la situación surgió porque “ella expresa rechazo a militarización y estado de sitio en Araucanía”.

La diputada Pamela Jiles fue más tajante y tildó a los involucrados como “inoperantes y mal educados”. También expresó, en su particular estilo, que “seguramente este desaire a la Nani va a despertar la ira de los feministas Heraldo (Muñoz), (Francisco) Vidal y (Jorg) Tarud”.

La concejala Irací Hassler también fue tajante y tildó el hecho como “una falta de respeto machista y de sentido democrático, que no sorprende viniendo de Sebastián Piñera”.

También se sumó Sara Campos, quien ejerce el mismo cargo, además de ser candidata a la alcaldía de La Reina, quien entregó su apoyo a la senadora, además de calificar el hecho como “machista”, e hizo un llamado a votar por mujeres en las elecciones del 11 de abril.

La presidenta @Senado_Chile , senadora @_adrianamunoz , con gran altura republicana, declara inaceptable intervención militar en la Araucanía y en respuesta el Presidente y su gabinete la dejan hablando sola. Así no se construyen acuerdos ni unidad nacional #NucaMásSinNosotras

En La Moneda no tuvieron el respeto ni la delicadeza suficiente como para no dejar hablando sola a la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, pese a q ellos mismos la habían convocado. Una falta d respeto machista y d sentido democrático, q no sorprende viniendo de @sebastianpinera pic.twitter.com/sFlvXGpyqQ

— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) February 26, 2021