Gustavo Gatica reveló que le ofrecieron ser candidato a la Convención Constitucional por el Club Social y Deportivo Colo Colo

“Me lo ofrecieron de hartos lados, intentaron convencerme, pero no… De hecho, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo para ir por ellos“, con estas palabras el joven estudiante Gustavo Gatica -que perdió por completo la vista tras recibir el impacto de un proyectil disparado por Carabineros en medio de las manifestaciones del estallido social en noviembre de 2019-, reveló que recibió varios ofrecimientos para postular a la Convención Constitucional, lo que terminó rechazando.

En una inédita conversación, la tercera entrevista que da desde que perdió la visión, con el historiador Matías Hermosilla, panelista de Entre el bien y el bar de ADN, y Marcelo Valverde, miembro de El sentido del humor, Gatica comentó cómo ha sido su vida tras perder la vista.

“Ha sido una búsqueda entender lo que realmente quiero hacer y no dejarme llevar por lo que digan, que quizás es con buenas intenciones, pero estoy buscando lo que realmente quiero hacer“, señaló en el registro que se puede ver completo en el canal de YouTube del podcast de comedia, El sentido del humor.

“Era súper extraño que la gente me conociera”

El estudiante de psicología, también reconoció que al principio le costó asumir que era una persona conocida y que las personas se le acercaran y empatizaran con él.

“Igual he pasado por etapas, al principio era súper extraño que la gente me conociera, me saludara, me diera las gracias… Para mí siempre fue extraño que la gente me diera las gracias, que me tratara con tanto cariño, cachai? Después la gente me conoció como soy, un poco así lo fui entendiendo y valorando más el cariño de la gente. Se valora eso, lo tomo con calma, con claridad y siendo como soy en realidad, no fingiendo nada”, aseguró.

Opiniones políticas

Pese a que el diálogo fue relajado y más lejano de las opiniones políticas, éstas no estuvieron ausentes, teniendo palabras para referirse a la postulación de algunos exministros y miembros del gobierno de Sebastián Piñera a la Convención Constitucional.

“No tienen ni un pudor, mínimo guárdate para no exponerte. No sé, loco, me da… como que esa es la sensación ¿No tení ningún pudor, ninguna vergüenza para hacer eso?“, dijo Gustavo Gatica al referirse puntualmente a la candidatura del exministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Revisa aquí la entrevista completa: