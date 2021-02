Senama por vacunación contra el Covid-19: “No hemos visto que se haya dejado de lado a una persona mayor por inocular a una que no corresponda”

El encargado de Estrategia Covid-19 del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Pablo Pizarro, descartó la mañana de este martes que personas mayores se hayan quedado sin inocular por responsabilidad de quienes se saltaron la fila en el proceso de inmunización.

“Cuando a una persona no le corresponde la vacunación, porque no está dentro del grupo de riesgo o de cumplir funciones críticas, es importante que no concurran a vacunarse“, comenzó llamando en ADN Hoy.

Eso sí, aseguró: “No hemos visto, por la cantidad de vacunas que hay en el país, que en ningún caso se ha dejado de lado a una persona mayor por inocular a una persona que no corresponda“.

De igual forma, destacó: “Es impresionante el despliegue a nivel nacional que en dos semanas y media ya estemos llegando a nuestra primera meta, que el ideal es que sea el 100%, pero ya cerca del 80% de las personas mayores de 65 años”.

“El grupo entre los 75 y 79 ya está dentro del 80% de personas vacunadas, y hay otros grupos que están cerca, como los mayores de 71 a 74 años, que yo creo que durante el día ya vamos a cumplir ese 80% de la población inoculada”, dijo.

“Este es un proceso de vacunación que ha sido bastante rápido y expedito, en estas últimas dos semanas y medias se ha vacunado al grueso de la población mayor de 65 años y en tiempos normales, por ejemplo, con la influenza, nos tomaría 2 meses”, concluyó.