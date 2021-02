Mañalich advirtió que habrá aumento de casos por coronavirus en la región Metropolitana tras término de vacaciones

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que habrá un aumento de casos nuevos por coronavirus en la región Metropolitana tras finalizar el periodo de vacaciones y manifestó que los alumnos deben retomar las clases presenciales, pero manteniendo las medidas sanitarias.

En entrevista con ADN, el exsecretario de Estado dijo que “en relación al fin de año, ha habido zonas del país que han tenido un brote más intenso de lo que incluso tuvieron en nuestro invierno, y uno debería especular que igual como ocurrió en el hemisferio norte, Europa, sobre todo, cuando terminaron las vacaciones ellos volvieron a sus ciudades de origen, a sus grandes ciudades, y tuvieron un brote bastante fuerte”.

Bajo esa línea, Mañalich advirtió que “va a volver a la región Metropolitana mucha gente que sin siquiera saberlo que está contagiando el virus, sobre todo la gente joven, va a diseminar la enfermedad entre otros y es posible que tengamos un aumento en los casos en la región Metropolitana, y creo que lo contrario va a pasar en regiones donde hoy hay muchos casos, que van a tender rápidamente a disminuir”.

“Es esperable que haya un cierto margen de desorden en el proceso de vacunación”

Respecto al proceso de vacunación, el exministro calificó como positiva la labor que ha encabezado el Gobierno en el plan de inoculación contra el Covid-19, y manifestó que es esperable que existan desordenes dentro de ella.

“Es evidente que hay una percepción generalizada de que la vacunación masiva es algo favorable para las personas y para todo el país, y, de hecho, en la encuesta Cadem de hoy la gente que dice que no está dispuesta a vacunarse es cada vez menos”, sostuvo.

“En una situación así en la que mucha gente quiere vacunarse porque tiene temor, porque cree que tiene una situación de riesgo, yo creo que es esperable que haya un cierto margen de desorden, por llamarlo de alguna manera, que equivale en realidad al 1,5% de las dosis puestas que han sido inyectadas en personas que no estaban en una lista prioritaria, por edad, sobre todo”, añadió.

Mañalich también continuó indicando que las autoridades deben ser “cautelosas” y llamar al oden para evitar situaciones que alteren el proceso de inoculación en el país. “Va a haber vacuna para todos y lo importante en este momento es que nos concentremos en lo que más preocupa, y es que, las próximas semanas, meses, las temperaturas en nuestro país van a empezar a caer, habrá más hacinamiento y para los adultos mayores el vacunarse o no puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. A diferencia de lo que ocurre con gente más joven que puede esperar”, explicó.

Retorno a clases presenciales: “Se tiene que iniciar el 1 de marzo un proceso”

En referencia al retorno a clases presenciales, la antigua autoridad sanitaria manifestó su postura y sostuvo que “no hay un momento en el cual uno hace como prender o apagar un interruptor. Se tiene que iniciar el 1 de marzo un proceso en el cual no todo el país es igual, vale decir, en regiones donde hay pocos casos, donde hay una buena tasa de vacunación, porque la vacunación también ha sido homogénea en los adultos mayores, donde se pueden tener escuelas con medidas adecuadas de protección y, sobre todo, con exámenes repetidos, sobre todo, un examen que nosotros no hemos montado que es el examen de antígenos del virus – la presencia de antígenos del virus en la garganta – y este test en saliva para hacer seguimiento más intenso en las escuelas; yo creo que podemos empezar a abrir partiendo, por supuesto, por los más vulnerables que son los alumnos de educación básica“.

“Yo creo que hay que volver con máxima flexibilidad, no se ha acentuado suficientemente el daño. Creo que nosotros no hemos aquilatado bien algo que viene advertido desde fuera del país en forma muy intensa, que es que un niño que pierde un año de clases, que está en una situación vulnerable en un lugar de mucho hacinamiento, donde puede haber balas locas, narcotráfico, donde no está recibiendo la comida que debe a través de la Junaeb en su escuela, en realidad estamos creamos una brecha social y económica que aumenta enormemente la inequidad en nuestro país y es algo que estamos todos empeñados antes de la pandemia en tratar de superar”, afirmó.

Vacunación a los parlamentarios

Finalmente, Jaime Mañalich se refirió a la polémica sobre si los parlamentarios deben recibir la vacuna contra el coronavirus por ser considerados como parte del grupo de riesgo, respondiendo que, para él, se debe priorizar la edad y no el cargo de las personas.

“Me parece que la actual campaña de vacunación, en que todavía tenemos muchas vacunas y Chile es líder en vacunación en el mundo, pero todavía no tenemos capacidad de vacunar a toda la población y, por lo tanto, hay que priorizar. Y la prioridad número 1 para mí es la persona que tengo al frente, efectivamente, tiene un riesgo muy importante si se enferma, ella, de hospitalizarse y eventualmente morir, y eso en primerísimo lugar, en la línea gruesa, es la edad”, expresó.

“Alguien que tiene más de 65 años tiene más de 15 veces la posibilidad de morir por Covid-19 que alguien que tiene menos de 40 años y por eso la prioridad es sanitaria, no es la importancia que tiene para el país una persona. La relevancia está dada por el riesgo que tiene la persona de morir y enfermar, y en ese sentido, en mi opinión, la prioridad número 1 son los adultos mayores, los rezagados de este grupo que son más de 150 mil que están pendientes y que ojalá se vacunen esta semana, y los trabajadores de primera línea de salud.”, agregó.

“Nosotros no tenemos el futuro comprado, nuestro invierno puede todavía ser un inverno muy duro desde el punto de vista de la pandemia de Covid-19 y lo que tenemos lograr a todo esfuerzo es que la gente que tiene más riesgo de enfermar grave y llegar al hospital y morir, esté vacunada al empezar el otoño“, concluyó.