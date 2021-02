“Para no confundir a la población”: Izkia Siches dijo que el Presidente Piñera le explicó por qué el calendario de vacunación contra el Covid-19 no cambiará

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló que finalmente el gobierno no cambiará el plan de vacunación contra el coronavirus Covid-19, luego de asegurar que el Presidente Sebastián Piñera la llamó para indicarle que no habrá modificaciones “para no confundir a la población”.

La decisión fue calificada por la médica como “lamentable”, luego que el gremio que encabeza le solicitara formalmente al Ejecutivo que adelantara la inoculación del medicamento a quienes padecen enfermedades crónicas, sin aplicarle a ellos el criterio de exclusión por edad.

Junto con agradecer el llamado del Mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter, Siches además comentó que el gobierno ya tiene aseguradas las vacunas para la próxima semana, “lo que permite continuar con la planificación” y asegurar así la segunda dosis.

Las segundas dosis del fármaco deben ser aplicadas a partir del próximo 3 de marzo, lo que coincidirá además con el comienzo de la vacunación a cantidades más grandes de población.

En tanto, el calendario contempla desde el 8 de marzo próximo la aplicación de la vacuna a los enfermos crónicos en general, mientras que los mayores de 65 años pueden acceder a ella desde este viernes 19 de febrero.