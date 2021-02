Familia de joven que murió en comisaría de Pedro Aguirre Cerda anunció querella por homicidio contra Carabineros

La familia de Camilo Miyaki, el joven que murió en la Quincuagésimo primera Comisaría de Pedro Aguirre Cerda el pasado 7 d febrero, anunció que presentará una querella por homicidio contra Carabineros y afirmaron que, en su opinión, sí hubo intervención de terceras personas en el deceso.

Durante la mañana de este viernes, familiares, amigos y cercanos de la víctima de 27 años que fue detenido por persona policial por infringir la norma sanitaria de cuarentena, en el marco de la pandemia del coronavirus, donde además era reincidente, acudieron a las afueras del cuartel y cuestionaron la versión del caso que entregaron tanto la institución como la Fiscalía Metropolitana Sur, la cual indica que el joven se ahocó con una frazada mientras estaba en el calabozo de la unidad.

Al respecto, Héctor Anabalón, abogado de la familia de Camilo, sostuvo que “hay un periodo de tiempo que es de entre dos y tres horas, en donde no hay registro de imagen, porque supuestamente ocurrió en un punto ciego, donde carabineros de guardia no asistieron a los calabozos, según versión de ellos, y donde no se tenga noticia de lo que ocurrió dentro del calabozo de un detenido que es responsabilidad del Estado y de Carabineros de Chile“.

“Por tanto, nosotros legitimante tenemos la duda de si existió o no la intervención de terceros. En nuestra opinión, existió la intervención de terceros, porque no había ningún indicio de que Camilo tomara una decisión como esa”, afirmó.