Roxana Muñoz deberá pagar multa que supera los $20 millones tras promover peligroso método de “desintoxicación”

La modelo Roxana Muñoz, fue multada por el Seremi de Salud de la región Metropolitana con 400 UTM, es decir, más de $20 millones de pesos, por haber promovido de un peligroso método de “desintoxicación” a través de sus redes sociales.

En agosto de 2020, Muñoz causó gran polémica cuando anunció por su Instagram que iniciaría el proceso de Water Fasting, propuesto por Loren Lockman, el cual consiste en que las personas que lo realicen no pueden tomar nada que tenga calorías o nutrientes durante 21 días, viviendo solo a base de agua. La modelo en ese entonces incluso comentó que no estaba usando pasta de dientes para no consumir alguna caloría por accidente.

Al respecto, el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G. no dudó en interponer una denuncia en su contra, acusando a la modelo de engañar a sus seguidores con su dieta, denuncia que la Seremi de Salud finalmente acogió este miércoles.

Frente a la situación, Paula Labra, seremi de Salud de la región Metropolitana declaró que “este ayuno no tiene ningún tipo de propiedad curativa, siendo además un tremendo daño a la salud de las personas porque sin alimentación no obtenemos los nutrientes necesarios para la energía básica para subsistir”.

Junto con eso, dentro del sumario, al cual tuvo acceso ADN, se expresa que la modelo “efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar a de una audiencia de 4.000 personas, a una de 353.761 personas”, lo que fue también fue afirmado por Labra. Además, de promover un estilo de vida estereotipado, donde estaría ofreciendo orientación sin asegurarse que sus procesos sean éticos “basados en la evidencia científica, eficientes y seguros, sin importar otra cosa que la retribución monetaria y no la salud de las personas”.

Roxana Muñoz, quien cuenta con más de 160 mil seguidores en Instagram, recibió una prohibición establecida en el artículo 53º y 54º del Código Sanitario por el “engaño al público” y “perjudicar los intereses de la población”. Por medio de “publicaciones, proyecciones y transmisiones o cualquier otro sistema de propaganda audiovisual, se ofrezca o anuncien los servicios de personas o personas que no están facultadas legalmente para ejercer la medicina y demás ramas relacionadas con la prevención o curación de las enfermedades”.