Seremi de Salud fijó millonaria multa contra alcalde Jadue por infringir medidas sanitarias con viaje no autorizado a región de Coquimbo

Con 3 UTM (unos $3.052.000) multó la Seremi de Salud de la Región de Coquimbo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por infringir las medidas sanitarias el pasado 19 de diciembre al realizar un viaje interregional, que en ese entonces estaba prohibido por las autoridades.

Según consigna El Mercurio, el jefe comunal tendrá plazo para pagar hasta este viernes, o para presentar un recurso de reposición, ya que se cree que habría apelado.

Cabe destacar que en un principio Jadue arriesgaba una sanción de hasta 1.000 UTM, equivalente a unos 51 millones de pesos.

Razón de la multa

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre, cuando la región Metropolitana se encontraba en la etapa de Transición, y estaban prohibidos los traslados interregionales.

Sin embargo, el militante del PC viajó a Choapa, región de Coquimbo, que estaba en la fase de Apertura inicial, en compañía del diputado de PC, Daniel Núñez, donde recorrieron las comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, en el contexto de las elecciones municipales.

Tras esto, desde la Seremi de Salud de la región anunciaron el sumario contra el jefe comunal, quien en su cuenta de Twitter reconoció la situación.

“Fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres. Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir“, dijo.

Por su parte, el diputado Núñez sostuvo ese tiempo que el alcalde “viajó con todos los permisos. Su único delito es haber solidarizado con pobladores de Choapa Viejo, que están movilizados contra la contaminación de minera Pelambres de los Luksic”.

Ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres. Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir. — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) December 20, 2020