Daniel Jadue confirmó que pagará sin apelar la multa de $3 millones por infringir normativa sanitaria en viaje a Coquimbo

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, confirmó la mañana de este jueves que pagará sin apelar a la multa de $3 millones que le cursó la autoridad sanitaria de la Región de Coquimbo, por el viaje que realizó en diciembre pasado a Choapa, en medio de las restricciones aplicadas por la pandemia del coronavirus Covid-19.

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde indicó que “en su momento expresé mi error y asumiré como todo ciudadano la resolución de la autoridad sanitaria a propósito de mi viaje a Coquimbo para solidarizar con las y los pobladores de Choapa, que no lo estaban pasando bien”.

En su momento expresé mi error y asumiré como todo ciudadano la resolución de la autoridad sanitaria a propósito de mi viaje a Coquimbo para solidarizar con las y los pobladores del Choapa que no lo están pasando bien. pic.twitter.com/90O54VrEOC — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) January 21, 2021

En el momento del viaje, la normativa sanitaria prohibía los traslados interregionales, pese a que la ciudad de Coquimbo estaba en etapa 4 del denominado Plan Paso a Paso, sin embargo, la autoridad comunal no portaba todos los documentos que debía haber tenido para salir de Recoleta que se encontraba en etapa de Transición y por lo tanto, en Cuarentena los fines de semana.

Tras el hecho, Jadue reconoció que “ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir“, y este jueves confirmó que no apelará a la multa impuesta por la autoridad.