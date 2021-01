Gobierno ante retraso de vacunas Pfizer: “No tenemos certeza de cuál será la fecha en que recibiremos el próximo embarque”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, anunció que el Gobierno no tiene certeza de cuándo podría llegar el próximo embarque de vacunas Pfizer, tras las modificaciones que la farmacéutica está realizando en sus instalaciones en Bélgica.

Durante el reporte de la pandemia del coronavirus en Chile, la autoridad indicó que “como es de conocimiento público, laboratorio Pfizer anunció hace algunos días que iba a hacer algunas restructuraciones en su planta de Bélgica con el propósito de incrementar su capacidad productiva”.

“Estas modificaciones en la planta actual han afectado la entrega de vacunas a muchos países en el mundo, entre ellos, desafortunadamente, también Chile”, agregó.

Pero, el subsecretario destacó que “el compromiso de Pfizer es a entregar las dosis comprometidas durante todo el primer trimestre“.

No obstante, mencionó Dougnac, “como no tenemos certeza de cuándo va a ser el próximo envío nos hemos visto en la obligación de hacer un pequeño ajuste al fenómeno de vacunación que iba a ocurrir hoy, para así poder asegurar la segunda dosis a todo el mundo en caso de que las dosis se retrasaran. Sin embargo, nuestro programa sigue exactamente igual, como digo, no tenemos certeza de la fecha de entrega, pero estas están comprometidas por el laboratorio”.

El subsecretario también fue enfático en señalar que todas las segundas dosis, en la relación a las personas que se inocularon en primera instancia en el país, “están comprometidas, están resguardadas y todo el mundo va a recibir su segunda dosis“.

Finalmente, la autoridad indicó que “estamos en conversaciones con laboratorio Pfizer, pero por ahora no tenemos una certeza de cuál va a ser la fecha en que recibiremos el próximo embarque“.