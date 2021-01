Temen que niños de hogar de acogida sean trasladados al Sename por falta de recursos: Pancho Saavedra ofreció sus departamentos

“Para poder ser autosustentables, necesitamos mil socios que nos aporten el 50% de los gastos mensuales”, detalló la directora del lugar.

Una nueva casa

Más allá de los sueldos de las trabajadoras (que han continuado comprometidas con Tomoun Piti a pesar de la situación), lo que más urge a la comunidad es encontrar una casa urgente.

Respecto al inmueble del que están siendo expulsados, la directora explicó: “la casa no estaba regularizada, necesitábamos comprarla al contado y no teníamos en ese momento en dinero”. Detalló que fueron demandadas por rentas impagas, lo que -señaló- no fue así, y que actualmente el dueño les exige la restitución de la propiedad o comprarla en efectivo.

Respecto a arrendar, la directora explicó que es “súper complicado porque dicen que hay niños y mucha gente”.

Enterado de la situación, el comunicador Francisco Saavedra ofreció ayudar a los menores económicamente, además de poner en su disposición dos de sus departamentos.

“La verdad es que Pancho fue genial, en un principio nos ofreció pasarnos dos departamentos suyos, pero entre las conversaciones, y tomando en cuenta que cuidamos a estos chiquitos que son ruidosos, que lloran, y que claramente él podría tener problemas con la administración, Panchito decidió financiarnos por un año completo en el tema del arriendo”, dijo la directora al diario La Cuarta.