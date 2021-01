Dr. Tomás Regueira y prohibición de música en restaurantes y bares: “La señal que hay que dar es que no es momento de fiestas”

El médico intensivista, director de Postítulo e Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae y expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Dr. Tomás Regueira, se refirió a la cuestionada prohibición de poner música en restaurantes y bares en comunas que estén en fase 2 de Transición y fase 3 de Preparación del Plan Paso a Paso.

“Creo que lo más importante acá es la señal. Tenemos un alza epidemiológica, para traducirlo en fácil, mucha gente contagiada respecto al mes anterior, y la señal que hay que dar es que no es momento de fiestas, pubs”, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

“La señal tiene que ser muy clara, y creo que para allá va el gobierno. Vamos a mantener ciertas libertades, pero vamos a dar una señal muy fuerte de que no queremos fiestas. En el fondo, no queremos estas señales que se entregaron por algunos alcaldes de mantener una situación normal cuando no estamos en una situación normal en este momento. Estamos en una segunda ola, claramente, sobre todo en regiones, y no es tiempo de fiestas“, indicó.

“Efectivamente si mucha gente sin mascarilla se pone a corear, a cantar una canción aumenta el riesgo de contagio, pero probablemente es la señal más que la medida epidemiológica en sí misma la que importa en este caso”, afirmó.

“Acá se trata de equilibrar la vida, el trabajo, y el funcionar con la realidad sanitaria, y el Paso a Paso lo que pretende es ser una llave de paso, tú permites que la gente haga lo más posible en la medida que tengas respuesta sanitaria, hacerte cargo de las personas que se vayan enfermando. Lo que pasa ahora es que el sensor muestra que la realidad sanitaria hospitalaria está colapsando, llenando, y es momento de cerrar la llave”, expresó.

De igual forma, señaló: “Con todo el esfuerzo que se está haciendo, digamos que en mayo, a más tardar junio, debiéramos tener 7, 8 o 9 millones de vacunados, hay una luz al final del túnel. Esto no es infinito, se va a terminar“.

“La cepa más contagiosa al parecer también responde a la vacuna. Lo que tenemos que hacer ahora es explicarle a la gente que tenemos variantes del virus, una segunda ola en marcha, hospitales llenos y vamos a tener que encerrarnos un poco de nuevo y restringir toda actividad social y familiar a lo mínimo, porque ahí está el problema”, concluyó el Dr. Regueira.