Parlamentarios de Chile Vamos rechazaron que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria

Parlamentarios de Chile Vamos rechazaron la solicitud que el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Silber le hizo esta mañana al Presidente Sebastián Piñera, para que modifique el Código Sanitario y establezca obligatorio la vacunación contra el coronavirus en el país.

Tras ser consultado, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma sostuvo que “nada me gustaría más que todas las personas de forma voluntaria se tuviesen que poner la vacuna. Obviamente, nosotros, y yo en lo personal, estamos esperando a que cuando nos toque, me voy a vacunar; pero el Gobierno siempre ha dicho que esta es voluntaria y como es voluntaria nos parece que lo que sí tenemos que hacer son campañas de información para que la gente acceda a vacunarse, pero que sea obligatoria no me parece que sea lo correcto”.

“No me cabe duda de que cuando se empiece probar la eficacia de la vacuna los mismos que hoy señalan que no se vacunan o que tienen temor a la misma, van a correr a vacunarse“, agregó.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN) Gonzalo Fuenzalida señaló que “la verdad estoy totalmente en contra. La libertad individual de las personas de tomar una decisión si se quieren vacunar o no, en base a sus propias circunstancias, es algo que tiene que prevalecer siempre. No podemos obligar a las personas”.

“La obligación es otra. La obligación es que las autoridades, los ministros de Salud y Ciencia, el mundo científico haga el triple de esfuerzo por dar certeza a los ciudadanos para que se vacunen. Mostrar los beneficios que tiene la vacuna, eso toma tiempo sin duda alguna, pero también la implementación de la vacuna va a tomar tiempo, no va a ser en forma inmediata”, continuó.

Fuenzalida también fue consultado si cambió su opinión sobre la utilización de la vacuna contra el coronavirus, luego que en diciembre pasado dijo que “por ningún motivo” se inoculará, lo que provocó gran rechazo, incluso desde el Gobierno.

El diputado Miguel Ángel Calisto (DC) dijo que “estoy de acuerdo que, evidentemente por responsabilidad, las vacunas tienen que ser obligatorias. Todos los chilenos tenemos que hacer caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque es fundamental garantizar seguridad a todas las comunidades y a todos los territorios”.

“Por ejemplo, yo soy del distrito de Aysén y por supuesto que me parecería tremendamente importante que, por ejemplo, en el futuro, en unos tres meses más cada persona que llega a la región pueda estar vacunada, y no solamente con PCR, sino que con la necesidad de contar con vacuna. Evidentemente a medida que se vaya entregando esto a la población”, agregó.

“Yo creo que más que la obligación tiene que ver con la disponibilidad de vacunas primero, y luego de eso ver la responsabilidad de cuántas personas estarían no cumpliendo con este proceso da vacunación. Yo creo que hay que ser bien cuidadoso respecto de la obligatoriedad en hechos como estos“, continuó.

Finalmente, el parlamentario señaló que “si estamos hablando de la responsabilidad, a mí me parece que todos somos parte de una comunidad y, por ende, también tenemos responsabilidad por ello“.

Respuesta del Gobierno

El ministro de Salud, Enrique Paris, también se refirió al tema tras ser consultado durante el reporte de este lunes de la pandemia del coronavirus en Chile.

Al respecto, el secretario de Estado dijo “como es una noticia en proceso y yo necesito leer el proyecto de ley antes de darle mi apoyo, muy importante es leer la redacción del proyecto, como ya dije, probablemente nos va a llamar a participar en esta discusión y ahí teniendo todos los antecedentes en la mano daré mi opinión, y obviamente, tengo que pedir la asesoría de la Segpres con respecto a esta iniciativa“.