Jorge Bermúdez explicó lo ocurrido con el “hackeo” a la cuenta de Contralorito: “Fue un poco sarcástico”

Durante este miércoles, los seguidores de la cuenta en Twitter de Contralorito -la mascota que explica en simple la labor de la Contraloría General de la República-, se percataron de que algo raro ocurría cuando empezaron a ver una serie de mensajes en algunas ocasiones justificando y en otras derechamente llamando a realizar actos claramente contra la probidad y a favor de la corrupción.

El hecho, que fue calificado por la propia mascota como un “hackeo” de parte del personaje “La Trucha”, se tomó los comentarios de redes sociales en el marco del Día mundial contra la corrupción, y que terminó incluso con una investigación administrativa para determinar qué ocurrió.

En conversación con ADN, el contralor, Jorge Bermúdez, explicó los alcances de la acción y se refirió a la evaluación que ha tenido la aparición de Contralorito en el mundo de las redes sociales.

“Lo que pasa es que ayer era el Día mundial Anticorrupción, y lo que se hizo ahí fue una especie de performance entre Contralorito y su némesis que se llama La Trucha, y fue un poco sarcástico y jugando un poco al límite del sarcasmo, pero habría que verlo en ese contexto de las redes sociales y la inmediatez que tienen”, dijo Bermúdez.

Leer también Nacional ¿Hackearon a Contralorito? Redes explotaron en la conmemoración del Día contra la corrupción Tendencias y curiosidades El debate tuitero de Amaro Gómez-Pablos y Contralorito en pleno matinal Tiempo Libre Contralorito simuló ser Pancho Saavedra en un meme

En cuanto a la evaluación de la herramienta, el contralor indicó que “la decisión de tener una cuenta un poquito más cercana, con un lenguaje más llano, que es la cuenta de Contralorito en las redes sociales, es una decisión que ha ayudado a transparentar, y a poner en evidencia la importancia que tiene el control, la relevancia que tienen los temas de corrupción”.

La autoridad incluso reconoció que muchas veces no entiende el lenguaje que usa el personaje en las redes sociales, ya que tiene un tono “mucho más juvenil”.

“Debo decir sinceramente que hay muchas cosas que salen por las cuentas de Contralorito que no las entiendo porque responden a cosas que están pasando en la inmediatez de las redes sociales y no estoy al día en esos temas, y usan un lenguaje que es mucho más juvenil y obviamente que no estoy en ese rango etario. La evaluación es buena porque ha acercado a la Contraloría y ha permitido poner de manifiesto cuál es el rol de un organismo que era un poquito opaco, un poco tecnócrata, que tenía que ver con la tramitología del Estado y no con cosas que a lo mejor le impactaban a la ciudadanía y eso demuestra la importancia que tiene el control en una sociedad como la nuestra”, puntualizó el contralor.