Alcalde de Recoleta llamó a usuarios a “no pagar” el cobro de parquímetros en los barrios comerciales de la comuna

“No pagar”. Así de simple es el mensaje que durante la tarde de este jueves envió a través de ADN el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al referirse a la pugna que mantiene el municipio con la empresa de parquímetros que opera en el sector de Patronato, que continúa cobrando a las personas que se estacionan en el lugar pese a que se le quitó el permiso de funcionar, según explicó Jadue.

Al respecto, el alcalde indicó que “hay una empresa que lleva años engañando a la gente, haciendo cobros indebidos, ni siquiera es una empresa que tenga patente para operar, cuando una empresa no tiene patente no puede abrir, estos gallos no pagan patente desde el año 2016 en la comuna, cuando pusimos término legalmente a los contratos, porque las concesiones se dan y se cortan en acuerdo de concejo, esto no es del alcalde, es acuerdo de concejo”.

Jadue además hizo un llamado al Ministerio del Interior y a Carabineros a “hacer su labor”, y fiscalizar a la empresa que reiteró, opera ilegalmente en el lugar.

“Aquí hay un emplazamiento al Ministerio del Interior y a Carabineros a hacer su labor, aquí hay una manga de personas que están haciendo una actividad ilegal y Carabineros no hace nada, es más, se resisten a fiscalizarlos. AquÍ lo que hay que hacer es retirarlos y darle cumplimiento a la ley”, dijo el alcalde.

Finalmente reiteró el llamado a “no pagar” y puntualizó que “te sale más caro pagar el estacionamiento que comprar una prenda de ropa en Patronato, por eso le decimos a la gente que vengan tranquilos a Patronato, no paguen, los estacionamientos en Recoleta son como lo dice la ley; liberados“.