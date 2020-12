Psicóloga y compras compulsivas en época de Navidad: “Hay que ser realistas y no estar tratando de endeudarnos”

A medida que se acercan las fiestas como Navidad y Año Nuevo, los centros comerciales y tiendas se van llenando de personas. Y a pesar de que estamos en una de las peores crisis sanitarias de la historia, esto no ha cambiando.

“La gente está vitrineando en todos lados“, explicó la psicóloga clínica de Vida Integra y experta en psicoterapia para adultos, Paulina Pérez, a Ciudadano ADN, además de centrarse en cómo afrontar estas fiestas cruzadas por la pandemia y las dificultades económicas.

Así, aseguró que no sabe si las personas “están en modo pandemia, si se están cuidado o se están concentrando más en lo que es la compra, que es un deseo irresistible“.

Es por esto que comenzó analizando que “a todos nos gusta tener un regalito“, pero dadas las circunstancias aconsejó “hacer regalos más sencillos, más entretenidos, como juegos de mesa, para poder compartir en familia“.

A esto sumó que, fue un año “tan agotador para todas las personas del mundo. Angustiante, preocupante, con problemas económicos y con estrés. Entonces, qué mejor que pasar la Navidad tranquilo, entretenido, hacer una cena que podamos disfrutar y que no hayan peleas“, comentó Pérez.

Todo esto de la mano de que “hay que ser realistas y no estar tratando de endeudarnos nuevamente”, y mucho menos por la presión social del qué dirán o los regalos que darán los otros.

La psicóloga comentó que “uno tiene que aprender a lidear con las presiones sociales y no dejarnos llevar por ellas“. Y más aún con las niñas y niños, a los cuales hay que “enseñarles a valorizar lo que tienen“. De igual manera, no hay que darles “gratificación inmediata“. Es decir, darles a entender que no todo lo que quieren lo pueden tener de manera inmediata, enseñándoles “a esperar y tener paciencia”.

Tras el concepto anterior, Paulina Pérez explicó que “los niños tienen la capacidad de ser felices mucho más fácil“, por lo tanto es el rol de los padres bajar las expectativas.

La experta volvió a recalcar que hay que “ser sincero con el bolsillo y gastar lo que se puede gastar“. Pero, por ejemplo, “si vamos achicar el regalo, podemos agrandar el postre o la cena”, o entregar regalos que se han perdido, como son las tarjetas navideñas o hacer algo manual.

Navidad con adultos mayores o aún de duelo

Al finalizar, Paulina Pérez comentó sobre cómo vivir la navidad con los adultos mayores, quienes son los que han vivido de peor manera la pandemia, entregando una serie de consejos.

“Idealmente cuidarse varios días antes“, recomendó, y si es que no estaba la posibilidad de quedarse en casa, hacerles compañía de otra forma, como videollamadas o simplemente una llamada. Agregó que lo ideal es regalarles “cosas que los estimulen“.

De esta misma manera, la psicóloga explicó que las personas que han perdido seres queridos durante su vida “reviven el duelo en Navidad“, y experimentan una “sintomatología similar como si fuera ayer“. Por eso, aconsejó honrar a los fallecidos poniendo una foto en el árbol, en la mesa, pero siempre “de una forma que a mí me haga sentido“.