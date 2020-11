Colegio Médico: “Mantener las medidas de apertura o ir relajando las medidas es un error”

Tras conocerse el nuevo balance del Ministerio de Salud, sobre los últimos casos registrados de Covid-19 en Chile, el Colegio Médico expresó una vez más su preocupación frente a las medidas que han tomado las autoridades para enfrentar la pandemia.

El secretario nacional del gremio, José Miguel Bernucci, sostuvo que “en el mismo contexto, como la pandemia está lejos de ser controlada, como colegio hemos sido majaderos en decir que mientras no tengamos un control, no tengamos cifras de trazabilidad que nos puedan dar seguridad que no vamos a tener aumentos importantes, es que mantener las medidas de apertura o ir relajando las medidas hacia adelante, para nosotros es un error”.

Agregó que estas inquietudes ya se han planteado en la Mesa Social, “lo hemos dicho directamente a las autoridades y por eso esperamos que todas esas medidas puedan ser revaluadas cuando estén funcionando“.

Este domingo, el Minsal informó este domingo que hubo 1.489 casos nuevos de coronavirus en Chile en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 550.430 contagiados desde el inicio de la pandemia.